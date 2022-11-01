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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端公布疫苗價格　蔣萬安嗆「擠牙膏」：公佈自己想講的

▲▼蔣萬安台北隊集合,首場造勢,4都候選人首同台,侯友宜,張善政,謝國樑,吳伯雄。（圖／記者姜國輝攝）

▲蔣萬安。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

高端疫苗爭議不斷，高端昨日發聲明公布採購價格，單劑量每劑價格為新台幣881元、多劑量每劑價格新台幣810元，若以480萬劑疫苗換算平均價格，則每劑疫苗平均價格約為新台幣840元。國民黨台北市長候選人蔣萬安說，人民要的是真相不是擠牙膏式的，只公佈自己想公布的部分而已，用這樣的態度草草了事，就覺得可以交差，只會讓人更反感。

蔣萬安今（1）日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑在安樂市場掃街拜會，會前接受媒體問到此事，蔣萬安先嗆，「高端萬般皆失敗，只有股價漲」，當時看到國際都在搶購疫苗，只有陳時中在搶高端，並阻擋民間採購疫苗，這真的是國際大笑話。

蔣萬安認為，政府應該以人民健康為最優先考慮，中華民國也是經濟重鎮，國人有往返各國的需求，其實得到國際認證的疫苗也是需要優先考量的，此外，數據也會說話，上個月看到有120萬劑的高端疫苗要銷毀，總額約10億，BNT則有6萬劑要銷毀，高端要銷毀的數量是BNT的17倍，人民的眼睛比陳時中雪亮很多。

對於高端昨日公布疫苗採購價，蔣萬安也嗆，人民要的是真相，而不是擠牙膏式的，只公佈自己想公佈的部分而已，用這樣的態度草草了事，就覺得可以交差，只會讓人更反感。

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