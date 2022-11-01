媽媽無照騎車「4月大女嬰撞死」　肇事男少做2件事賠了400萬

▲無照母騎車又超速撞貨車車禍，害死前背4月大的女兒，貨車駕駛「忽略2件事」賠400萬。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗一名陳姓男子日前駕駛貨車行經頭份市一處路口左轉時，意外撞上一名超速且無照的雙載江姓女騎士，造成江女前背的4個月大女嬰傷重不治。苗栗地院一審認為，陳男未依規定打方向燈，且未禮讓直行車為肇事主因，審酌後判處1年，二審考量到陳男以400萬元與女嬰爸媽和解，改判10個月、緩刑2年。

根據判決書，陳男2021年4月5日上午駕駛貨車，沿頭份市中正一路往東方斗煥坪方向行駛，不料在中正一路529巷口準備左轉時，意外與對向直行的雙載江姓女騎士發生碰撞。江女被撞擊後當場人車倒地，有右手及有小腿部位擦傷，而她前背的4個月大女兒則有頭部外傷，併顱骨骨折及顱內出血，送醫後不治。

檢方調查，陳男駕駛貨車轉彎前，未依規定在路口前30公尺打方向燈，且轉彎時未禮讓直行車，為肇事主因，而江女無照駕駛，且在限速50公里路段，以時速50至60公里速度超速行駛，復又未注意車前狀況，為肇事次因。檢方偵結後，依過失致死罪嫌起訴陳男，至於江女考量其剛喪女，予以緩起訴處分。

苗栗地院一審法官認為，陳男雖然坦承犯行，但未與女嬰爸媽和解，審酌後判處其1年徒刑。陳男不服上訴二審，台中高分院二審法官認為，陳男在二審時，已與女嬰爸媽達成和解，並依約賠償400萬7720元，因此改判陳男10月徒刑、緩刑2年，全案可上訴。

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