陳時中超速挨罰！　徐巧芯嗆「迴力鏢來了」：用7.3倍力量對待他

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

《菱傳媒》今日報導指出，有目擊民眾提供影片爆料，陳時中座車在內湖成功路5段闖紅燈並違停在南港公車停靠區。對此，今年5月曾因紅線違停而施壓信義分局徐姓員警「不開罰單」的台北市議員徐巧芯18日開嗆，「迴力鏢來了！陳時中的違規可被開罰6600元，是犯婦我本人900元的7.3倍，記得要用7.3倍的力量對待他。」

台北市內湖康樂隧道因尼莎颱風豪雨不斷，傳出邊坡土石滑落等災情，台北市長參選人黃珊珊、陳時中、蔣萬安紛紛到場關切。根據《菱傳媒》報導指出，陳時中座車往內湖大湖隧道方向行駛時，為避開警方在康湖路路口布置的三角錐，直接掉頭在成功路上違規大迴轉，並闖紅燈、穿越停止線直接開到路口，警方上前盤問沒多久就放行，未開單舉發。另外，陳時中座車為讓陳本人及其幕僚下車，違規停在公車停靠站內長達8分鐘，影響了公車營運及乘客上下車。

對此，今年5月曾因紅線違停而施壓信義分局徐姓員警「不開罰單」的徐巧芯18日表示，她這幾個月被民進黨以「違規停車」當成十惡不赦的頭號犯罪在打，現在迴力鏢來了，記得要對陳時中比照辦理，「陳時中的違規可被開罰6600元，是犯婦我本人900元的7.3倍，記得要用7.3倍的力量對待他喔！」

徐巧芯指出，陳時中座車違規包括違規迴轉、闖紅燈、違規停在公車停靠站裡面長達8分鐘，但根據報導描述，「員警揮揮手就讓座車離開， 並未開單舉發。」

徐巧芯強調，闖紅燈必須開罰，不能勸導，更要求民進黨比照「徐巧芯模式」公開員警的秘錄器，「我想民進黨應該會全部同意吧？記得喔！要用攻擊我7倍的力量講陳時中，7倍喔！」

針對搶快闖紅燈與違停一事，陳時中競辦發言人林聿禪18日回應，因勘災情急而有違規，內部會檢討策進，相關罰單也會依法繳納，「任何狀況下違規都屬不當，都要檢討改進，絕不再發生類似情形，陳時中團隊依法守法，該受罰就要罰，後續的違規罰款將會立即繳納。」