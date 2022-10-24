測速照相也欺敵！駕駛轉頭一看傻住「雞排咧」　釣出一排神回覆

▲原PO看到測速照相桿下意識減速，之後回頭一看才發現被騙了...（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

測速照相機是執法利器，也是許多用路人最大的心魔。桃園一名網友近日開車出門時，途經一處測速照相桿，不料回頭一看才赫然發現是詐欺用的「空包彈」，讓他忍不住傻眼直呼「雞排咧！」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從中可見他開車經過中壢一處道路，疑似是在停等紅燈，所以回頭查看剛剛經過的照相桿，但仔細一看，裡頭竟空無一物，只有外在一具空殼，讓他當場氣憤直呼「雞排咧，原來是空的！」

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許多網友看完紛紛笑說，「聽過科技執法，第一次看到心靈執法」、「嚇阻型測速照相機」、「這是人工鳥巢」、「國家級裝置藝術」、「先讓你習慣他的存在」、「這是選舉前的優惠」、「左欺敵，右欺敵」，還有人神回一句「攝即是空，空即是攝」讓千人按讚笑翻。

不過，也有人認為內情不單純，「當你習慣這是假的時候，就可以準備收割了」、「這種才可怕，等你們都以為是空的，哪天突然裝上去，全部中獎」、「就是有這種提醒老師還沒派作業的同學」、「那是偽裝的，真正的在500公尺外，吃定你過這隻肯定油門大踩」、「你爆料之後，明天就來裝真的了啦！幹嘛戳破！」

▼網友神回「攝即是空，空即是攝」，千人按讚笑翻。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院，下同）

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