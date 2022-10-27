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普悠瑪出軌18死案　高院認司機疏失關ATP又超速而釀災

▲▼ 普悠瑪翻覆。（圖／記者游芳男攝）

▲普悠瑪出軌意外。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年的台鐵普悠瑪號出軌18死意外事件，高等法院二審27日再度認定司機尤振仲有罪，維持4年6月的刑度。高院指出，尤男事發前因誤判動力而擅自關閉列車自動防護系統（ATP），之後也未再重啟ATP，最後才以超速，衝進蘇澳鎮新馬車站的彎道裡而翻車，確實為釀災主要原因。

尤振仲遭一審宜蘭地院認定犯下「過失致人於死罪」，將他判刑4年6月。案件上訴二審後，他在高等法院審理期間仍否認犯罪，辯稱自己並無擅自關閉列ATP，另外車上也有遠端監視系統，他不斷與調度員回報，怎會「貿然」關閉ATP？而對檢方指控超速的部分，他回答「列車一直是故障的，速度根本起不來，何來超速之有？」除了否認疏失，尤男也不斷指稱是台鐵調度疏失，才讓他駕駛有問題的車輛，無法排除故障，才會造成災害。

不過高等法院這次審理後，認為尤男在事發當天下午2點多，就因誤判動力切斷而擅自關閉ATP；並且到列車出軌後，他還是沒有重啟ATP。另外根據行車紀錄器、車站監視器，以及事後的鑑定報告，均認定尤男在進入速限75km/h的蘇澳鎮新馬車站，因前方有半徑306公尺的新馬站彎道，應該要減速進入，但他仍以超速的141km/h衝進，才會釀成災害，確實具有過失，應該負責。

另外高院也指出，雖然在本案中可以看出台鐵在採購、調度、訓練等等各方面，全都有嚴重的疏失，但對於乘客來說，還是有合理期待司機員不應分心，合理期待司機員可以負起安全的責任。所以即便台鐵也有疏失，但不可因此就減免司機的責任，尤男仍須負責。

此外，檢方當時起訴除了尤男以外，還有時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽2人，柳、吳2人一審無罪，二審仍將2人判處無罪。

對於高院宣判的結果，當時死者家屬林小姐庭外表示，其實有部分罹難者家屬認為尤男開車已經盡力，但因為台鐵的問題，才會釀災，因此原諒尤男、認為尤男也是本案受害人，所以撤回告訴。林小姐進一步表示，除了本案普悠瑪出軌以外，還有去年4月發生、49人死亡的花蓮太魯閣號出軌意外，在在凸顯台鐵確實有問題，「我們的家人被政府犧牲，希望這67位家人的犧牲，能夠喚醒政府真的落實台鐵改革的安全，能夠保障未來旅客搭乘台鐵的安全。」

▼普悠瑪出軌18死案，罹難者家屬林小姐。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼普悠瑪出軌18死案，罹難者家屬林小姐。（圖／記者吳銘峯攝）

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