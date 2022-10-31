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左轉沒打方向燈撞無照女騎士　前揹女嬰死亡！駕駛賠400萬獲緩刑

▲▼小貨車駕駛左轉進入中正一路529巷時，與前揹女嬰的女騎士發生碰撞，導致女嬰頭受傷，送醫仍不治 。（圖／翻攝自Google地圖）

▲小貨車駕駛左轉進入中正一路529巷時，與前揹女嬰的女騎士發生碰撞，導致女嬰頭受傷，送醫仍不治。（圖／翻攝自Google地圖）

記者翁子皓／苗栗報導

苗栗陳男駕駛小貨車左轉時，與前揹女嬰，超速又無照的江女機車發生碰撞，導致女嬰頭骨折、顱內出血，經送醫仍不治。陳男因沒打方向燈，且未禮讓直行車，一審被依過失致死罪，判處有期徒刑1年，二審法官考量他已與女嬰父母和解，改判有期徒刑10個月，緩刑2年。

判決指出，苗栗陳男去年4月5日上午駕駛小貨車，沿苗栗頭份市中正一路由西往東方向行駛，左轉進入中正一路529巷時，與騎機車沿中正一路由東往西方向直行駛來，胸前揹著4個月大女嬰的江女發生碰撞，導致江女人車倒地。江女手、腳受有挫擦傷，沒有大礙，女嬰則有頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血等傷害，經送醫搶救後，仍宣告不治。

警、檢調查，陳男沒有在交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，且沒有禮讓直行車，為肇事主因，江女前揹女嬰，無照騎車，還超速行經號誌管制路口，又未充分注意車前路口狀況，為肇事次因。檢方依過失致死罪起訴陳男，考量江女剛失去女兒，予以緩起訴。

一審法官依過失致死罪，判陳男有期徒刑1年。二審法官考量陳男已與女嬰父母分別以200萬7720元、200萬元達成和解，改判他有期徒刑10個月，緩刑2年，可上訴。

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