可以寄杯、互換冷熱！　超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

▲全家限時1天中杯拿鐵買3送3。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來囤！全家今（1）日祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，全台限量20萬組，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才能享優惠；另，7-11今日也在門市祭出「燕麥系列飲品同品項第2杯10元喝」好康，把握機會喝。

全家今（1）日上午10時起於APP隨買跨店取祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，限量20萬組，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在2023年2月28日前兌換完畢，趕緊搶囤一波。

▲7-11今日也有燕麥系列享同品項第2杯10元喝優惠。

另，7-11全門市今（1）日也祭出「燕麥系列」優惠，包括冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶可享「同品項第2杯10元」優惠，加碼不可思議咖啡也推買特選拿鐵即可「免費升級為燕麥拿鐵」好康。

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