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國軍向美購29套「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝

▲美軍「海馬斯」火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「海馬斯」火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

烏克蘭能在一周內收復俄羅斯佔領的3000平方公里領土，其一關鍵在於西方國家提供的M142與M270等「海馬斯」多管火箭發射系統發揮效用。陸軍參謀長章元勳今（31日）指國軍編325億元向美採購29套海馬斯火箭系統，包括864枚精準火箭、84枚遠程火箭；另海軍參謀長蔣正國則指海、陸軍各向美採購250枚刺針飛彈，預計114年交裝。

立法院外交國防委員會31日下午審查國防預算公開部分，針對海馬斯火箭系統軍購案，章元勛表示，這案並非汰換國軍M109A6、M109A7自走砲，而是本身就有購置到29套的需求，只是當初美方僅同意賣11套，現在則改為全數販售，所以預算從151億元加到325億元，預計113年和116年分批交裝。

章元勛指出，射程70公里的精準火箭採購864枚，射程300公里的遠程火箭則是84枚。章也證實，美方因M109A6產線已停，且要供應烏克蘭，另M109A7還未確定賣給我方的期程，所以才改為售18套海馬斯火箭系統，所以這18套軍購案發價書正在談。

針對刺針飛彈採購案上，章元勳表示，美軍售我陸軍108套共250枚刺針飛彈。蔣正國則說，美方回覆是海軍跟陸軍都是採購250枚刺針飛彈，陸軍採購價額是72億元，海軍則為61億餘元，都是114年交貨。

蔣正國指出，海軍部分，美方原先說111年交貨，但因為美陸軍一直未跟廠商完成簽約，而是今年9月15才跟廠商完成簽約，所談的就是114年交貨，所以後面整個發價書還要修，而今年跟明年海軍只有編作業費，沒有軍購款。

立委江啟臣追問，那陸軍編列四億元是什麼款項？蔣正國回應，陸軍的是軍購款，是按照發價書；海軍先發起該案，後來陸軍加入，因此原先要併成一份發價書，但這兩案當時美方是分別送到國會審查，他們不同意合併。

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海馬斯火箭系統HIMARS刺針飛彈國軍國防部預算

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