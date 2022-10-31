怪盜偷2箱高粱：給衛星拍照　辯「國防部指揮的」逆轉判無罪

▲罹患思覺失調症的男子長期幻想受人造衛星指揮，叫他去把店家的酒搬出來給衛星拍照。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北高姓男子去年到全聯福利中心，在眾人眼前搬走2箱高粱酒，被其他消費者檢舉沒付錢，高男原本被依竊盜罪判刑4月，但他堅稱「是國防部用人造衛星指揮我」，「國防部會跟店家協商給錢」；法院二審認為，高男長期受思覺失調症影響，已喪失辨識能力，依法不罰，改判高男無罪，但要接受監護4年。

74歲的高男有10多次竊盜前科，而且大多都是偷烈酒被逮，2022年6月12日上午10點24分，他在全聯台北西藏店門口，徒手把2箱共價值1萬3416元的高粱酒，搬到50公尺外的咖啡店外放著，有民眾看到覺得奇怪，告訴店員，店員衝出去把高男攔阻下來並報警。

檢察官調查後認為事證明確，將高男依竊盜罪嫌起訴，台北地院一審簡易判決高男徒刑4個月，得易科罰金，但高男不服上訴，辯稱「本案是人造衛星搞鬼，人造衛星指揮我到現場，要我把高粱酒放在門口給它拍照」，「我要認定這些酒是真是假，我以前是當司法記者，追了不少假酒」。

台北地院二審認為，高男的確涉犯竊盜罪，但是他長期患有思覺失調症，有系統式的被害妄想、誇大妄想、妄想型記憶，受精神疾病想，活在自己的妄想世界，加上他在警詢時，很堅持他並不是要偷酒，「國防部跟我說每周二、四、六、日會有人造衛星給我只是去一些商家拿酒」，「國防部用人造衛星指揮我，我會自己聽到」可見他的精神疾病，已經影響了日常生活行為判斷，依《刑法》第19條第1項規定不罰，但為了維護他的身心健康與避免再犯，宣告令入相當處所，接受監護4年。