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社會 社會焦點 保障人權

怪盜偷2箱高粱：給衛星拍照　辯「國防部指揮的」逆轉判無罪

▲▼太空科技，人造衛星，太空法，宇宙基本法。（圖／pixabay）

▲罹患思覺失調症的男子長期幻想受人造衛星指揮，叫他去把店家的酒搬出來給衛星拍照。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北高姓男子去年到全聯福利中心，在眾人眼前搬走2箱高粱酒，被其他消費者檢舉沒付錢，高男原本被依竊盜罪判刑4月，但他堅稱「是國防部用人造衛星指揮我」，「國防部會跟店家協商給錢」；法院二審認為，高男長期受思覺失調症影響，已喪失辨識能力，依法不罰，改判高男無罪，但要接受監護4年。

74歲的高男有10多次竊盜前科，而且大多都是偷烈酒被逮，2022年6月12日上午10點24分，他在全聯台北西藏店門口，徒手把2箱共價值1萬3416元的高粱酒，搬到50公尺外的咖啡店外放著，有民眾看到覺得奇怪，告訴店員，店員衝出去把高男攔阻下來並報警。

檢察官調查後認為事證明確，將高男依竊盜罪嫌起訴，台北地院一審簡易判決高男徒刑4個月，得易科罰金，但高男不服上訴，辯稱「本案是人造衛星搞鬼，人造衛星指揮我到現場，要我把高粱酒放在門口給它拍照」，「我要認定這些酒是真是假，我以前是當司法記者，追了不少假酒」。

台北地院二審認為，高男的確涉犯竊盜罪，但是他長期患有思覺失調症，有系統式的被害妄想、誇大妄想、妄想型記憶，受精神疾病想，活在自己的妄想世界，加上他在警詢時，很堅持他並不是要偷酒，「國防部跟我說每周二、四、六、日會有人造衛星給我只是去一些商家拿酒」，「國防部用人造衛星指揮我，我會自己聽到」可見他的精神疾病，已經影響了日常生活行為判斷，依《刑法》第19條第1項規定不罰，但為了維護他的身心健康與避免再犯，宣告令入相當處所，接受監護4年。

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竊盜高粱酒思覺失調妄想無罪不罰監護保安處分慣竊國防部人造衛星

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