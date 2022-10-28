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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委質疑兵役延長是「走回頭路」　邱國正曝原因：配合志願役達水準

▲▼行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢 陸委會主委邱太三 國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部擬於年底前公告兵役延長，對於相關方案，國民黨立委馬文君28日質詢時質疑，改募兵制已經評估了10幾年，現在短短數月又要改回來，為何要「走回頭路」？對此，國防部長邱國正回應，目前兵源人數不足，若把役期延長，最少當年役男可以留在部隊，訓練方式也改進的話，就可以配合志願役達到水準。

對於兵役改制，馬文君表示，當時募兵制的理由是因為少子化，要專才專用、提升國軍戰力，打造量小質精戰力強的戰隊，改募兵制已經評估了10幾年，現在短短數月又要改回來，為何現在反而要往回走？國家安全形勢有重大變化？現在國軍是小而不強嗎？

邱國正回應，少子化是原因之一，因為少子化緣故，一年的役男大概7-8萬人，如果依舊是4個月制的話，一年還要除以3，人數是不足的。

邱國正指出，若把役期延長，最少當年的役男可以留在部隊，訓練方面也有所改進的話，可以配合志願役達到水準，這是國軍目前在做的工作。

馬文君質疑，有些部分似乎過份樂觀，現在兵管不動，又說改就改，志願役下班了義務役要不要下班？這些都是我們沒想到的，管理效果都會很差，也有很多領導統御問題會發生。

對於建軍模式改變，馬文君表示，究竟出了什麼問題讓義務役要延長，國際情勢中最近只有烏俄戰爭，對岸威脅一直都在，也非突然強大，難道我們幾年前都不知道？為何現在要做這麼大的改變？明年預算也編了，沒有什麼不能講的，到底是什麼原因讓政府決定延長兵役？

對於具體兵役延長方式，邱國正表示，一直沒有跟大家講清楚是因為茲事體大，各部會協調當中，委員提到的幾個問題都在研究範疇內，到要公告的時候，都會清楚說明。

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