擠過跨年場！他問「梨泰院為何釀悲劇」　鄉民嘆2原因：無法掌控

▲梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

梨泰院29日爆發「踩踏事故」，截至今（31）日上午6時，累計154死、132輕重傷。就有網友發文表示，跨年的人潮也很多，但往往不會被後面的人推著走，為何梨泰院的人會推擠成這樣？貼文曝光後，底下網友點出2原因。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「韓國人會被擠死越看越覺得奇怪」為題發文，提到他曾去過跨年現場幾次，每次散場時，就和梨泰院這次的人潮差不多，不過通常不會被推著走，移動還是靠自己的雙腳，前面若有人停下來，後面的人也會停住。

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原PO繼續說道，跨年時若有人停下腳步，在原地滑手機或拍照，後面的人也只能從旁邊繞過去。因此，他看到梨泰院的人潮推擠成這樣，實在百思不得其解，到底是為什麼？

貼文曝光後，不少網友認為關鍵原因在於地形，「這個地點的巷子很小又是斜坡」、「場地條件就差很多了，大馬路跟小巷子是怎麼比」、「我覺得窄小斜坡是個主因」、「地形也有關」、「有斜坡，人流四面八方往中間擠， 沒有管制」、「看來主要是地形關係」、「因為是斜坡」、「那邊很斜」、「人潮擠入狹窄巷弄+下坡，有很難理解嗎」。

▲現場人很多。（圖／路透）

除了地形之外，也有網友認為，「你去的時候人沒像昨晚那麼多吧」、「地形，加上人數真的過多，又沒有管制」、「你太輕忽人潮的危險性」、「人多你根本無法掌控」、「跨年散場的人潮跟那個差多了，還能夠閃過站著拍照的人就代表人與人之間還有些許空間」。

還有網友則回應，「你的前提是大家都有不要故意推擠的默契」、「可能韓國人不介意跟陌生人很靠近，台灣人則會保持距離」、「只要後面有人一起頭，帶頭往前擠，就會一發不可收拾了」、「他是有人要進去有人要出來，不是像散場那種人潮都同一個方向移動」、「有人跌倒就有了空間，引起更多人想要推擠」、「比較想知道怎麼失蹤的人這麼多」。

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