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高市導入創新智能監控系統　營建工地提升緊急應變有效降空汙

▲▼環保局控制營建工地空污 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局長張瑞琿（前右）介紹營建工地智能防制空污的作法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近年來高雄蓬勃發展，公共工程與房屋建案正如火如荼進行，高雄市環保局針對營建工程，推廣採用智能管理空污防制方式，輔導業者建構多元化的智能監控系統，進而提升營建業者自主即時應變能力，有效控制空污問題。

▲▼環保局控制營建工地空污 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲營建工地加裝噴淋裝置，有效降低懸浮微粒的飄散。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市環保局透過「業者自律」、「公私協力」與「政府加強稽查」管理模式，積極推動業者完成多項新形態的防制作為，如全台獨創高空噴淋裝置、水覆蓋防制工法、霧砲機運用以及建置多元化監視系統等創新措施，更導入微型感測器智能監控應變機制，縮減業者反應時間及時應變，避免污染擴大，透過新型態防制作為，可讓11處智能工地每年減少640公噸粒狀物污染量。

▲▼環保局控制營建工地空污 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲灑水車定期、密集噴灑路面，也有效降低空污。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

面對全球淨零趨勢，建築物能效已逐漸受到重視。張瑞琿鼓勵營建業者可預先因應，於設計時導入建築節能設計減少碳排，如智慧示範工地導入太陽能光電、電動車充電設備管路預留、建築物節能及雨水收集回收系統，有效利用相關資源，低建築物之碳排量。

環保局長張瑞琿表示，營建工地雖僅為高雄地區空污來源之一部分，但高雄市仍極為重視並超前部署，輔導業者以智能化方式，提升自主管理及應變能力，並推廣多項創新防制作為，將整提防制效果由60％提升至80％，並期許透過防制新模式，促使業者從自理到智理，讓高雄的營建工地污染減量，成為左鄰右舍的好厝邊，並提醒營建工程空氣污染防制措施管理辦法歷經1年緩衝期，將於11月1日起正式上路，環保局已召開多次法規說明會進行輔導，營建業者務必依新法執行空污防制，共同為高雄空品努力。

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