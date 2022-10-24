　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5G育樂創新應用展示高流登場　搶佔商機翻轉產業印象

▲▼5G應用展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲5G Arena育樂展演場域實證展示體驗活動在高雄流行音樂中心展開。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

經濟部工業局委託資訊工業策進會舉辦的「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」在高雄流行音樂中心盛大展開，邀集5G Arena育樂展演脫穎而出的米斯數位、烽燧與環球睿視等3組入圍團隊，以及國內5G專網業者宏達電、富鴻網共同聯展，顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。

工業局為帶領台灣企業在這一波5G新商機競爭中拔得頭籌，透過5G Arena競賽號召全國優秀應用團隊參與的同時，也邀集宏達電、富鴻網等網通業者組成國產5G開放架構專網團隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼5G應用展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲5G Arena育樂展演場域實證展示體驗活動在高雄流行音樂中心展開。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在活動現場宏達電及富鴻網共同展示「5G行動專網解決方案」，以輕巧的產品外型，提供強大的5G獨立組網功能，依場域需求快速調節網路資源，便於提供AR／VR／XR、AI虛擬攝影棚、異地共演／唱等多元應用，提升使用者嶄新的體驗感受。

經濟部工業局電子資訊組簡任技正陳國軒指出，5G具有大頻寬、低延遲與多連結的特性，相當適合著重視覺效果及音效互動的育樂展演領域，還可跨越空間及地域限制，帶來無限延伸的周邊商機。

▲▼5G應用展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲5G Arena育樂展演場域實證展示體驗活動在高雄流行音樂中心展開。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

參賽隊伍中，以「大合奏即時音樂互動」提案獲選入圍5G Arena的米斯數位公司，由專業的遊戲製作人與開發團隊組成，打造出令人耳目一新的360度多人虛擬趣味遊戲；烽燧公司具備多元的動態捕捉硬體設備與優異的虛擬影像製作能量，提出「5G移動式XR藝術廳」方案入圍，以5G專網大頻寬與低延遲的特性，研發出可將任何展演空間輕鬆升級成虛實融合情境的創新技術；「環球睿視公司」入圍的應用方案為「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」，搭配客製化QA資料設定，讓各大場館提供有溫度又吸睛的元宇宙AI虛擬人客服諮詢服務。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
逼吞威而鋼罰唱《不應該》！　男遭虐打5hrs慘死
防疫險「密切接觸」不賠！確診同住家人0+7　產險業笑了
快訊／台中黃昏市場命案！　37歲男陳屍廂型車
快訊／金鐘57追憶「漏了余苑綺」　三立認疏忽道歉
團團病況更差！活動力嚴重下降　癱地進食畫面曝光
大解封！　最新「4大鬆綁措施」一次看
馬國女大生今告別式　同學、好友送她最後一程
227萬鑽錶不見了！　台北101櫃姐監守自盜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最怕女友叫他「全名」！苦主直呼：要倒大楣了　網秒懂笑歪

英國女婿開箱「全台最美魚市場」讚不停　巧遇市長：好莫明其邁

5G育樂創新應用展示高流登場　搶佔商機翻轉產業印象

只剩確診者不能投票　王必勝：染疫隔離7天會再研擬縮短

媽出軌！妹仔揭「悲慘家庭現狀」嘆：我不生氣　過來人逆風挺爆

最新防疫「4大鬆綁措施」懶人包！居隔走入歷史、三劑令也取消

信義威秀直擊「老夫妻最動人一幕」　她見細節羨煞：這就是一輩子

「放開蔣萬安！」百靈果凱莉放閃親親　夫側顏驚呆宅神：你怎有空

綠空鐵道下1.2km創意文化風　台中跨領域混搭登場

法國藝術家的黑色幽默　性感與幽默並置，掙扎的夢遊者

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

最怕女友叫他「全名」！苦主直呼：要倒大楣了　網秒懂笑歪

英國女婿開箱「全台最美魚市場」讚不停　巧遇市長：好莫明其邁

5G育樂創新應用展示高流登場　搶佔商機翻轉產業印象

只剩確診者不能投票　王必勝：染疫隔離7天會再研擬縮短

媽出軌！妹仔揭「悲慘家庭現狀」嘆：我不生氣　過來人逆風挺爆

最新防疫「4大鬆綁措施」懶人包！居隔走入歷史、三劑令也取消

信義威秀直擊「老夫妻最動人一幕」　她見細節羨煞：這就是一輩子

「放開蔣萬安！」百靈果凱莉放閃親親　夫側顏驚呆宅神：你怎有空

綠空鐵道下1.2km創意文化風　台中跨領域混搭登場

法國藝術家的黑色幽默　性感與幽默並置，掙扎的夢遊者

「都市之瘤」難根除　加強老屋更新刻不容緩

金管會祭限空令　吳東亮：有助穩定台股短期波動

移民署嘉義市站攜手地檢政風　強化新住民反賄選法治觀念

富藍戈富邦續留機會大？猛飆火球吸引日職球團關注

金曲歌后動刀後復出開唱！　將和「險截肢」歌手合體嘆：劫後餘生

血統牌出招！繼承曾祖父光復台灣正統　蔣萬安明成立外省後援會

資策會老長官挺高虹安　台大電機系友嘆：多少人沒資源出國？

選情受「柯文哲爭議言論」影響？　黃珊珊：不用每天牽拖在一起

何冰嬌本季三斬陳雨菲奪冠夢　賽後躺地看天花板：真的很棒

中山高北上235.7K貨車自撞　「四輪朝天」躺車道釀2傷

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

確診者7天後快篩陰「免自主管理」　同住者全改0+7

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

隔2年飛日本！作家發現「1改變」

好市多加油站車潮曝！　盛況超像過年收費站

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

今晨18.5℃！　恐又有颱風變天時間曝

更多熱門

相關新聞

奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

奇美實業推出全新以Ecologue 命名的永續產品組合，提供回收、生質塑膠及低碳生產等創新方案。　

5G沉浸式直播零時差多角度展演

5G沉浸式直播零時差多角度展演

台灣創新技術博覽會崑大最多「金」

台灣創新技術博覽會崑大最多「金」

世展會台南籃球隊開訓！

世展會台南籃球隊開訓！

聯發科揭露旗艦行動平台發展新趨勢　光追、AI影像處理導入成主流

聯發科揭露旗艦行動平台發展新趨勢　光追、AI影像處理導入成主流

關鍵字：

5G創新應用高流商機翻轉產業

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

金鐘獎收視出爐！

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面