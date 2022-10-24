5G育樂創新應用展示高流登場　搶佔商機翻轉產業印象

▲5G Arena育樂展演場域實證展示體驗活動在高雄流行音樂中心展開。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

經濟部工業局委託資訊工業策進會舉辦的「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」在高雄流行音樂中心盛大展開，邀集5G Arena育樂展演脫穎而出的米斯數位、烽燧與環球睿視等3組入圍團隊，以及國內5G專網業者宏達電、富鴻網共同聯展，顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。

工業局為帶領台灣企業在這一波5G新商機競爭中拔得頭籌，透過5G Arena競賽號召全國優秀應用團隊參與的同時，也邀集宏達電、富鴻網等網通業者組成國產5G開放架構專網團隊。

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▲5G Arena育樂展演場域實證展示體驗活動在高雄流行音樂中心展開。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在活動現場宏達電及富鴻網共同展示「5G行動專網解決方案」，以輕巧的產品外型，提供強大的5G獨立組網功能，依場域需求快速調節網路資源，便於提供AR／VR／XR、AI虛擬攝影棚、異地共演／唱等多元應用，提升使用者嶄新的體驗感受。

經濟部工業局電子資訊組簡任技正陳國軒指出，5G具有大頻寬、低延遲與多連結的特性，相當適合著重視覺效果及音效互動的育樂展演領域，還可跨越空間及地域限制，帶來無限延伸的周邊商機。

▲5G Arena育樂展演場域實證展示體驗活動在高雄流行音樂中心展開。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

參賽隊伍中，以「大合奏即時音樂互動」提案獲選入圍5G Arena的米斯數位公司，由專業的遊戲製作人與開發團隊組成，打造出令人耳目一新的360度多人虛擬趣味遊戲；烽燧公司具備多元的動態捕捉硬體設備與優異的虛擬影像製作能量，提出「5G移動式XR藝術廳」方案入圍，以5G專網大頻寬與低延遲的特性，研發出可將任何展演空間輕鬆升級成虛實融合情境的創新技術；「環球睿視公司」入圍的應用方案為「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」，搭配客製化QA資料設定，讓各大場館提供有溫度又吸睛的元宇宙AI虛擬人客服諮詢服務。