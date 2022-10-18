八字奶秒變一字奶！「智能修復內衣」穿的保健品

【企劃特輯】

乳癌高居台灣女性癌症發生率之首，每年有逾2千名女性死於此症，平均每天新增31位患者，且有年輕化趨勢！演藝圈女星與知名主播勇敢抗癌故事激勵人心，但也讓更多女性注意到，乳癌不再是中高齡婦女的專利，而且越年輕罹患往往惡性程度越高，讓人膽戰心驚！事實上，罹患乳癌主因多和遺傳與環境因子有關，除了注意飲食、運動與睡眠，更多人往往忽略了24時貼身衣物造成的潛在威脅，長時間穿著不合身形內衣、過度擠奶，會使淋巴結堵塞進而增加罹癌風險。

台灣知名石墨烯品牌，為了廣大女性朋友，耗時多年且經改版多次，透過5千人試穿實測可修復人體4大系統後，成功推出「石墨烯智能修復內衣」，成為女性穿的保健品。

只有石墨烯能超越石墨烯 解決現代女性煩惱

現代女性難為，為了達到集中托高、爆乳效果，可說是無所不用其極，不只會使用封箱膠帶或在內衣裡塞入水餃墊、多層NuBra，更容易因為悶熱易長濕疹，加上過度擠壓還會造成淋巴阻塞，導致淋巴腫脹或乳房纖維化，除了定期追蹤以防病變成惡性腫瘤外，「PP石墨烯」洞察現代女性煩惱，創新突破推出「石墨烯智能修復內衣」，透過神奇黑科技來達到防癌修復效果。

三維結構主動感應受損細胞 5000人實測有感！

這款「石墨烯智能修復內衣」使用獨家HSG+ 三層石墨烯結構，透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料升級為三維結構，產生「莫爾超晶格」現象，石墨烯晶格化後，放大其物理特性加乘2400%，釋放出「衝擊式遠紅外線」，使用三倍石墨烯面料可將2400%能量再提升至7200%，超強能量一穿上即可主動感應身體需要修復部分，釋放出醫療波，且能夠深入皮下12公分，穿透乳房、乳腺、淋巴，針對神經、免疫、血液、呼吸系統達到集中標靶式修復受損細胞效果，可改善胸悶、心悸、頭痛、失眠、慢性疾病、中風、全身痠痛等症狀，經5千人試穿實測有感實證！

穿著就像在按摩 「胸部的保健品」美型+健康同時進行

另外，業者也突破內衣的傳統，整件無鋼圈膠條設計，讓任何胸型都罩得住，且使用獨家「八重無縫專利結構織法」，讓正面處能夠防下垂、校正美胸；側面處能防外擴及有副乳釋壓寬肩帶；背面處有X型加壓，可防駝背，讓身形變挺；前拉式拉鍊設計，一秒輕鬆就穿脫、毫不費力。

這一件「石墨烯智能修復內衣」不論延展或包覆性皆強，輕鬆集中托高、告別副乳與3層背肉，八字奶也能秒變一字奶。「石墨烯智能修復內衣」，結合了各年齡層女生需要的功能，讓妳無形中24小時做內部深層循環，就像「隱形的磁力貼、胸部保健品」，讓許多網紅、模特兒現在也都透過這款內衣讓胸部不只美型又健康。

胸部的保健品「PP石墨烯智能修復內衣」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7TD

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/YpvTe

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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