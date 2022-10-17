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台灣創新技術博覽會崑大最多「金」　私立科大獲獎數第一

▲崑山科技大學多年參與2022年台灣創新技術博覽會，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學多年參與2022年台灣創新技術博覽會，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所矚目的2022年台灣創新技術博覽會，10月13至15日在台北世貿一館登場，崑山科技大學多年參與該競賽，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，在大會逾500件發明專利參賽作品中，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大！

崑山科大連續多年參與台灣創新技術博覽會皆榮獲亮眼佳績，今年蟬聯私立科大獲獎數最多的學校！李天祥校長表示，該校鼓勵師生積極投入研發、爭取專利，勇奪獎牌的師生團隊，其發明皆有看頭，且都已經獲得專利，非常不容易。此外，資訊工程系副教授任才俊作品更是唯一受邀於大會創新產學合作展區展出的私立科大團隊。

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▲崑山科技大學多年參與2022年台灣創新技術博覽會，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在多組得獎作品中，空設系張郁靂主任指導碩一生林驄穎以「直覺式室內配置設計及虛擬實境互動系統及其方法」榮獲金牌，此一系統可以經由直覺式平板快速規劃室內空間的配置設計，產出3D立體檔案以及平面圖，並衍生QR CORD圖型提供列印。在完全沉浸式地3D虛擬環境進行互動操作，除了能即時體驗空間外，也同時進行開口、材質及家具替換的邊修功能。

機械系陳長仁教授、侯順雄教授及賴榮彬老師指導碩二生陳柏維、機械系四年級陳珈璟、陳泰瑀、潘宣澔、彭鼎紘，以「環保生質燃料之燃燒爐」榮獲金牌，本作品可針對時下流行露營活動設計燃燒爐，但本身燃燒爐可設計應用市場廣泛，包括大型工業爐、飯店用熱水鍋爐、一般民生用熱水加熱爐等，皆可以不同的市場需求而設計不同功能之燃燒爐，由此可見應用的廣泛性。

▲崑山科技大學多年參與2022年台灣創新技術博覽會，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

綠能科技研究中心劉鑑德助理教授、張育斌教授指導機械系四年級吳秉勳、蔡毅坤，以「空氣動力裝置」榮獲金牌，本專利設計是以兩組具有管狀導風結構之風扇，一左一右呈平行擺放所組成，將空氣動力裝置設置在某載體上，以此達到前行時更有力且轉彎時不浪費能源，因製造簡單，成本便宜，控制架構也簡單，因此可以很容易導入相關產品的應用。

▲崑山科技大學多年參與2022年台灣創新技術博覽會，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）
行政副校長鐘俊顏指導電遊學程三年級蘇哲慶、資工系畢業生劉浚廷及機械所畢業生張登富，以「紫外線殺菌裝置」榮獲銀牌，該作結合可移動式大功率紫外光LED滅菌機及智能型紫外光與防盜監控系統，另加裝監測感測器、影像模組與IoT 物聯網系統，配合大數據物聯網科技，可於無人的室內空間隨時進行執行消毒及防盜監控的任務，並將消毒歷程及監控影像傳輸至Line以利掌握防疫及防盜。該作於校內訪視時，獲得行政院國家資通安全會報技術服務中心訪視委員、教育部技術及職業教育司司長楊玉惠及校園防疫專家委員正面好評。

機械系朱孝業教授、蔡秉學老師及陳冠霖老師，指導貝里斯籍的機械與能源工程研究所博士班四年級摩根、六年級娜薇蘿，以「可應用於線性滑軌及滾珠螺桿進給系統之潤滑狀況即時偵測方法」獲得銀牌，此專利技術應用後可提供廠商針對重要的傳動設備元件進行預知保養，專利中創新的潤滑油品劣化偵測方式，搭配智慧化的數據判斷，可避免引此產生之元件磨損，也可以減少因為擔心元件損壞而過度潤滑所增加的製造成本，更可有效且大幅減少維護人力與耗材成本。

▲崑山科技大學多年參與2022年台灣創新技術博覽會，年年獎牌豐收，本次更不負眾望，勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環工系蕭明謙副教授、視訊系洪莉雯老師指導環工系四年級謝宇澤、梁舜鴻、碩一生李秉叡，以「具有創能及節能功效之含油廢水處理方法與設備」奪下銅獎，更獲頒鴻海特別獎，本作品主要應用於機械加工所需切削設備必定會產生之切削油廢水，目前國內並無合法之廢水處理廠，故開發複合式之切削油廢水處理方法，可達簡易快速處理之目的；該組團隊另以「利用微波加熱器及二甘油鈣的生質柴油的製備方法」奪得銅獎。

此外，資訊科技中心王平主任與資傳系陳淵琮助理教授指導資工所碩二生吳維盛、顏廷仲的「以參訪者為核心之藝術作品導覽系統」，材料系副教授謝明君、機械系助理教授翟大鈞和機械系教授江智偉指導機械系三年級陳宥銘、侯尚霖、黃瀚賢、材料所碩一生童春寶的「低溫保鮮砧板及其使用方法」，以及時尚學程主任陳怡君指導時尚學程三年級林思妤、二年級邱芊綠、林彥霆的「防護警示帽」等3組優秀作品，皆獲得銅牌。2022年台灣創新技術博覽會實體展覽已落幕，線上展則展至10月20日，歡迎透過網站觀賞傑出作品：https://online.inventaipei.com.tw/zh-tw/index.html

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