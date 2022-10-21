2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

▲奇美發表Ecologue永續產品組合，並展出化學回收再生MMA光學級導光板。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美實業推出全新以Ecologue 命名的永續產品組合，提供回收、生質塑膠及低碳生產等創新方案。



因應循環永續產品發展趨勢，奇美實業於10月19日開展的全球最大塑橡膠展K 2022中發表以Ecologue 命名的永續產品組合。Ecologue系列產品安排在奇美與Biesterfeld 公司的聯合展位(Hall 5,B18)中展出，同時奇美也在專屬會議空間(Room 6 / CCD South)舉辦以「Ecologue」和「壓克力的化學回收大未來」為主題的相關講座。

奇美永續材料解決方案經理謝勤毅表示，以Ecologue 命名，希望它不僅只是永續材料的catalogue (目錄)，更能藉由對話(dialogue)推動變化。我們持續創造對話機會，鼓勵同仁、合作夥伴乃至於整個價值鏈之間協作交流，將對話轉化為實際行動，不斷增進高性能材料的永續效益。」

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奇美所展出的Ecologue 消費後再生塑料系列包括機械回收的ABS樹脂和全球第一片由化學回收的 MMA 製成的導光板。這款開創性的導光板產品專為顯示器應用而開發，計劃於2023年第三季量產。

Ecologue 將持續為消費電子、食品包裝和醫療設備等領域推出具循環性的永續材料解決方案。這代表奇美將重新思考其製造流程，並尋找精實減量(reduce)、重複利用(reuse)和回收再生(recycle)的新方法。 Ecologue致力於三大領域的創新：「回收」創新、「生質塑膠」創新和「製程」創新。

生質塑膠創新包括生物可降解和生質基材料。奇美開發中的Ecologue 生物可降解材料具有可取代一次性塑膠的潛力，而 Ecologue 生質基材料則以生質材料取代石化進料。Ecologue 製程創新則以建立碳捕捉再利用(Carbon Capture and Utilization, CCU)循環系統來減少溫室氣體排放。

奇美持續貫徹「Clean & Green」綠色方針，自 2009 年即自願進行碳揭露，並將在2030年之前減少40%的溫室氣體排放。