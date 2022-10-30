快訊／今增76死、本土+31500！另增47例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增31,547例COVID-19確定病例，分別為31,500例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增31,500例本土病例，為14,524例男性、16,969例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,356例)，臺中市(4,292例)，高雄市(3,723例)，桃園市(3,138例)，臺北市(2,925例)，臺南市(2,915例)，彰化縣(1,597例)，屏東縣(1,004例)，新竹縣(810例)，新竹市(799例)，苗栗縣(722例)，雲林縣(719例)，南投縣(699例)，嘉義縣(620例)，宜蘭縣(533例)，基隆市(473例)，嘉義市(393例)，花蓮縣(318例)，臺東縣(210例)，金門縣(157例)，澎湖縣(89例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為45例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、73例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月29日至10月27日，死亡日期介於5月29日至10月27日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為21例男性、26例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本及德國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月30日至10月28日。

▲10/30新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計19,323,130例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,630,272例排除)，其中7,690,110例確診，分別為36,347例境外移入，7,653,709例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計12,772例COVID-19死亡病例，其中12,755例本土，個案居住縣市分布為新北市2,606例、臺北市1,437例、臺中市1,313例、高雄市1,218例、桃園市964例、臺南市944例、彰化縣723例、屏東縣503例、南投縣396例、雲林縣393例、苗栗縣354例、嘉義縣324例、基隆市280例、宜蘭縣277例、花蓮縣222例、新竹縣208例、嘉義市204例、臺東縣180例、新竹市144例、澎湖縣34例，金門縣31例；另17例為境外移入。

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