今本土疫情比上周日降10.8%！　莊人祥：死亡高峰也往下降

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增31,500例本土個案和76例死亡，發言人莊人祥表示，今天本土個案比上周日少3,822例，減少10.8%。而在死亡率方面，他也指出，死亡率是落後指標，因為前面有疫情高峰，所以最近是反映前面的高峰，通常會落後1~2周，死亡高峰也往下降，最高是92人，目前都沒有超過。

莊人祥說，今天本土個案比昨天減少986例，減少3%，比上周日少3822例，減少10.8%，迄今本土累計760萬7619例，另外今日也新增218例中重症個案，迄今累計33,235例，其中11,917名死亡，目前輕症和無症狀者佔全部病例99.56%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

另外，在疫苗接種方面，6~4歲幼兒有2880人接種莫德納和輝瑞疫苗，第一劑接種1176人次，第二劑1704人次，該年齡層第一劑接種率43.3%，第二劑式15.9%，昨日莫德納次世代總共接種26,700人次，昨天36,010人次，第一劑涵蓋率為93.9%，第二劑88.3%，追加劑為73.9%，第二次追加劑是15.4%。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！