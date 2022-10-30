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按喇叭惡意逼車挑釁！下一秒報應就到　遭警鳴笛狂追慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名網友今（30）日在路上遭到一輛白車惡意逼車、攔車，甚至還下車挑釁，他懷疑白車駕駛「八成吸ㄎ一ㄤ」，本想開去警察局報案，沒想到下一秒就看到警察出現鳴笛追逐，讓他笑說「這報應來得太及時了吧！」警方表示，發現白車違規行徑，全程跟追其後攝錄，將依規定舉發。

▲▼他路上按喇叭惡意逼車挑釁！下一秒報應就到，遭警鳴笛狂追慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一名網友在路上遭到白車按喇叭惡意逼車挑釁。（圖／記者賴文萱翻攝）

「這報應來得太及時了吧！舒服！」高雄一名網友今天在爆料公社PO文指出，他在路上遭一輛汽車按喇叭逼車、攔車，還下車挑釁，以為他回頭要拿球棒，沒想到是包包（裡面會不會有什麼重要物品，例如吸食器什麼的）。

▼他路上按喇叭惡意逼車挑釁！下一秒報應就到，遭警鳴笛狂追慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼他路上按喇叭惡意逼車挑釁！下一秒報應就到，遭警鳴笛狂追慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

該網友接著說，本來不想理他，往前走轉彎想開往民族派出所，沒想到交通那麼繁忙，他還猛按喇叭追上來，開窗繼續挑釁，說時遲那時快，看他開始逃竄，原來是有波麗士大人趕到，鳴笛開始追逐。

對此，三民二分局指出，並未接獲報案資料，主要是一名交通分隊員警執行車處勤務，返隊途中見白色自小客車（經查為蔣姓男車主、67年次）於建德路東向西逆向行駛至前車右側平行，警方遂鳴響警報器。由於該車持續向前行駛，並於建工路與建興路口闖紅燈左轉駛離，為顧及用路人安全，則全程跟追其後攝錄並依規定舉發。

▲▼他路上按喇叭惡意逼車挑釁！下一秒報應就到，遭警鳴笛狂追慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲他路上按喇叭惡意逼車挑釁！下一秒報應就到，遭警鳴笛狂追慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

影片中駕駛違規情形，涉及違反道路交通處罰條例第45條1項第3款（不依規定駛入來車道，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰） 、第53條1項（闖紅燈，可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰）、第60條1項（不服稽查取締而逃逸，可處新台幣元1萬上元3萬以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月）。

另白色自小客車駕駛擋道逼車行為，涉嫌違反刑法第304條強制罪，警方將聯繫雙方駕駛人進一步釐清。同時也呼籲，駕駛人應遵守交通規則，應注意前方車輛動態及道路狀況，如遇突發狀況請勿產生衝突，可立即報警求助。
 

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