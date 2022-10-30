「媽給我錢」成最後對話！19歲女約會卻魂斷梨泰院　母苦尋遺體

▲ 梨泰院慘案至今造成151人死亡，家屬連遺體在哪家醫院都不知道。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節活動演變成151人死亡的慘劇，一名19歲少女為了和入伍在即的男友約會，出門前才向母親拿零用錢，母親卻在7小時後接到女兒男友的電話，哭著告訴她愛女死亡的噩耗。

綜合《韓聯社》、《紐西斯新聞社》，目前仍有許多民眾苦尋前晚在梨泰院的親友下落，由於當局尚未通知，只能一家家醫院找。55歲安姓婦女午夜得知19歲的女兒金多彬（Kim Da-bin，化名）的死訊，30日上午前往龍山區漢南洞的順天鄉大學醫院殯儀館。

她受訪說明，女兒當天下午出門前對她說，「媽媽，給我一點錢！」因為她要和即將入伍的男友出門約會。這名母親便給了她5萬韓元（約新台幣1130元），沒想到這會成為母女最後對話，「她男友半夜打電話給我，哭著說多彬死了。她被壓在下面1個多小時，男友試圖拉她出來但沒能成功。」

當晚由於死者眾多，金多彬的遺體暫時安置於元曉路體育館，男友當時便已認屍，但遺體轉送醫院後，卻沒有人通知她的母親，究竟是送往哪家醫院，安姓婦女只好不斷奔走失蹤者登記處和醫院打聽消息。

安女說明，「昨晚12點接到電話後不斷奔波，從體育館走過來（順天鄉大學醫院殯儀館），在這裡徹夜等待，救護車一直來，我想跟進去但他們不讓我進去。」

她提到，金多彬是4個孩子中的老二，個性較為早熟，部分原因是父親早逝，讓她很小就決定進入職場，幫忙照顧弟妹。至今苦尋不著愛女下落令她直言，「連送到哪家醫院都不知道，該有多荒唐？我現在飯也吃不下，只想看到小孩，警察卻只叫我回家等電話」，令她萬分焦急。

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