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桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長　市議員候選人站台搶鄉親票

▲桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長

▲桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長，市議員林政賢（左）力挺。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022九合一投開票將在11月26日登場，桃園市桃園區82個里、有45個里多人參選，競爭激烈。桃園區永安里里長候選人林昌立係桃園雲林同鄉會二代子弟，29日成立競選總部，由曾任雲林同鄉會理事長的市議員林政賢擔任競選主委，副議長李曉鐘、市議員李光達、市議員候選人李柏瑟等人士，紛紛力挺並爭搶雲林鄉親票。

▲桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長

▲副議長李曉鐘站台力挺林昌立競選永安里長。（圖／記者楊淑媛攝）

市議員候選人林政賢表示，林昌立的父母親多年來，熱心地方公益，參與雲林同鄉會和林姓宗親會務推動，不遺餘力，同時也是其參選縣議員到市議員最重要的貴人之一，讓他滿懷感恩之心。而受到父母的影響，個性務實的林昌立也熱心地方服務，這次永安里里長選舉，共有3人參選，林昌立的選號是3號，籲請里民全力支持年輕有熱忱的林昌立，為大家服務。

▲桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長

包括：桃園市雲林同鄉會理事長廖學雄、桃園區林姓宗親會理事長林人哲、桃園區雲林同鄉會會長王明燦及數百里民到場為林昌立加油。

▲桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長

桃園區共有82個里，152人登記參選里長，其中37里為同額競選，永安里有3人參選，都是無黨籍，分別是：選號1號的現任里長莊育達、2號黃柏岳、3號 林昌立。

▲桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長

另外，全桃園市里長選舉競爭最激烈的，是桃園區忠義里共有6人參選。又，據財政部公布的109年度全台綜稅所得最資料，全桃園市第四富有的里是位於藝文園區附近的桃園區明德里，綜所額平均數129.5萬元。

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