東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立

▲雲林縣長候選人張麗善與東勢鄉長候選人周金來成立聯合競選總部。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導



今(29)日雲林縣長候選人張麗善與東勢鄉長候選人周金來成立聯合競選總部，縣長張麗善、東勢鄉長候選人周金來、縣議員吳蕙蘭、主任委員林當事、及後援會會長林維戊皆出席，這也是張麗善縣長20鄉鎮聯合競選總部暨後援會的最後一場成立大會。





身為東勢鄉的孫女和媳婦，張麗善縣長表示，縣府從零歲到百歲的社福政策面面俱到，為了鼓勵生育，除了有｢幸福成家三部曲｣的政策外，對不孕症夫妻也提供人工生殖技術補助。





在照顧長輩的部分，張縣長上任後將重陽敬老禮金門檻修訂為65歲，還特別加碼90歲以上長者每人6000元以及百歲人瑞禮金重陽敬老金12000。張縣長強調這是腳踏實地依據財政紀律計算出來的發放方式，因為前縣長李進勇就曾提出發5000元老人禮金，但卻發不出來，自己絕對不會像別人到選前就亂開支票！





此外，張縣長也表示長青食堂在台西、麥寮、東勢、四湖就新增設17處、社區照護關懷據點更翻倍增加至12處，縣府也全額補助老人會電腦伴唱機公播費，照顧雲林長輩的飲食起居，也關心大家的休閒娛樂。

東勢鄉長候選人周金來則說，當選鄉長最重要的任務就是增加東勢鄉的人口，並透農業園區與加工區的設立，讓東勢更繁榮。周金來也提出要積極推動東勢鄉農特產及加工產品結合觀光休閒；打造青年創業據點，鼓勵青年返鄉；還要加發65歲以上長者重陽節禮金及生育補助等政見，希望能夠吸引青年回流，與家中長輩共享天倫。他強調儘管自己過去沒有從政經歷，像白紙一張，但非常願意服務東勢鄉親，也有建設東勢鄉的抱負與規劃，希望鄉親給自己一個機會。最後周金來也對從小看自己長大的林當事表達謝意，謝謝他願意擔任競選總部的主任委員。



東勢作為聯合競總成立最後一站意義重大，張麗善縣長說，東勢鄉親的需求是他一直以來最重視的，這三年多來，不論是要道東勢東路與周邊共13條道路的重新改善，還有雲153縣道、雲113縣道、部分鄉內道路，甚至包含了農水路，已經投入超過1.7億元的路面改善經費。在農業方面，東勢的胡蘿蔔、蒜頭、西瓜品質優良更是雲林的驕傲，對於農產品的推銷、研發，一直到災害補助的爭取，都一一做到。此外，從灌溉用水到防汛防洪的整治方面，馬公厝大排龍潭橋上下游、到有才寮排水新美橋上游，清疏大小排水道總長度達35.4公里，為的是不讓東勢鄉親受淹水之苦。



此次聯合競總成立，張麗善縣長強調｢2030前進雲林｣ 的目標之一是讓青年留下來，可以照顧長輩、享受家庭之樂，｢2030｣當作願景主軸更被新北市長侯友宜與桃園縣長候選人張善政院長所接續使用，大家的宏觀與遠見可說是有志一同。此外，張麗善與鄉長候選人周金來也政見相互呼應，共同為了打造雲林成為「農工商科技城」而努力，開拓產業發展，為「2030 前進雲林」打拚，加速前進。