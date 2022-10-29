　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立 。（圖／張麗善競選總部提供）

▲雲林縣長候選人張麗善與東勢鄉長候選人周金來成立聯合競選總部。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

今(29)日雲林縣長候選人張麗善與東勢鄉長候選人周金來成立聯合競選總部，縣長張麗善、東勢鄉長候選人周金來、縣議員吳蕙蘭、主任委員林當事、及後援會會長林維戊皆出席，這也是張麗善縣長20鄉鎮聯合競選總部暨後援會的最後一場成立大會。

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立 。（圖／張麗善競選總部提供）

身為東勢鄉的孫女和媳婦，張麗善縣長表示，縣府從零歲到百歲的社福政策面面俱到，為了鼓勵生育，除了有｢幸福成家三部曲｣的政策外，對不孕症夫妻也提供人工生殖技術補助。

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立 。（圖／張麗善競選總部提供）

在照顧長輩的部分，張縣長上任後將重陽敬老禮金門檻修訂為65歲，還特別加碼90歲以上長者每人6000元以及百歲人瑞禮金重陽敬老金12000。張縣長強調這是腳踏實地依據財政紀律計算出來的發放方式，因為前縣長李進勇就曾提出發5000元老人禮金，但卻發不出來，自己絕對不會像別人到選前就亂開支票！

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立 。（圖／張麗善競選總部提供）

此外，張縣長也表示長青食堂在台西、麥寮、東勢、四湖就新增設17處、社區照護關懷據點更翻倍增加至12處，縣府也全額補助老人會電腦伴唱機公播費，照顧雲林長輩的飲食起居，也關心大家的休閒娛樂。

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立 。（圖／張麗善競選總部提供）

東勢鄉長候選人周金來則說，當選鄉長最重要的任務就是增加東勢鄉的人口，並透農業園區與加工區的設立，讓東勢更繁榮。周金來也提出要積極推動東勢鄉農特產及加工產品結合觀光休閒；打造青年創業據點，鼓勵青年返鄉；還要加發65歲以上長者重陽節禮金及生育補助等政見，希望能夠吸引青年回流，與家中長輩共享天倫。他強調儘管自己過去沒有從政經歷，像白紙一張，但非常願意服務東勢鄉親，也有建設東勢鄉的抱負與規劃，希望鄉親給自己一個機會。最後周金來也對從小看自己長大的林當事表達謝意，謝謝他願意擔任競選總部的主任委員。

東勢作為聯合競總成立最後一站意義重大，張麗善縣長說，東勢鄉親的需求是他一直以來最重視的，這三年多來，不論是要道東勢東路與周邊共13條道路的重新改善，還有雲153縣道、雲113縣道、部分鄉內道路，甚至包含了農水路，已經投入超過1.7億元的路面改善經費。在農業方面，東勢的胡蘿蔔、蒜頭、西瓜品質優良更是雲林的驕傲，對於農產品的推銷、研發，一直到災害補助的爭取，都一一做到。此外，從灌溉用水到防汛防洪的整治方面，馬公厝大排龍潭橋上下游、到有才寮排水新美橋上游，清疏大小排水道總長度達35.4公里，為的是不讓東勢鄉親受淹水之苦。

此次聯合競總成立，張麗善縣長強調｢2030前進雲林｣ 的目標之一是讓青年留下來，可以照顧長輩、享受家庭之樂，｢2030｣當作願景主軸更被新北市長侯友宜與桃園縣長候選人張善政院長所接續使用，大家的宏觀與遠見可說是有志一同。此外，張麗善與鄉長候選人周金來也政見相互呼應，共同為了打造雲林成為「農工商科技城」而努力，開拓產業發展，為「2030 前進雲林」打拚，加速前進。

ET快訊
快訊／南韓梨泰院踩踏「50人以上心臟驟停」！尹錫悅下達緊急命
快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止　現場急救畫面曝光
快訊／南韓梨泰院發生「踩踏事件」　至少50人心臟驟停
媽去世前堅持做「最後一餐」　兒見背影暴哭：味道和以前一樣
「九天玄女」全台爆紅　阿翰得獎哽咽：去年最不想演算命阿姨
4縣市豪大雨特報！明起「颱風外圍＋東北風」雨彈炸3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立

小英志工變阿中志工　蔡英文很高興：陳時中是最適合台北的市長

阿中挺同志！陳時中喊話「我當市長會讓首都落實性別平權」

林園後援會成立　柯志恩嘆高雄選風敗壞

大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

民進黨選不好影響國際看台灣？　蔣萬安嗆蔡英文：可讓民主法治重現

柯志恩再訪鼓壽宮　參加台南會香起駕大典

萬聖節到來！全台瘋「青春抓漏」..市議員李倩萍學生打扮超吸睛

衛福部3巨頭夜訪陳時中「做功課」？　她曝內幕：恐在演練這件事

留住更多彰化青年一起打拼　黃秀芳提「青農創業貸款」政策

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

東勢上場　加速前進！張麗善、周金來聯合競選總部成立

小英志工變阿中志工　蔡英文很高興：陳時中是最適合台北的市長

阿中挺同志！陳時中喊話「我當市長會讓首都落實性別平權」

林園後援會成立　柯志恩嘆高雄選風敗壞

大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

民進黨選不好影響國際看台灣？　蔣萬安嗆蔡英文：可讓民主法治重現

柯志恩再訪鼓壽宮　參加台南會香起駕大典

萬聖節到來！全台瘋「青春抓漏」..市議員李倩萍學生打扮超吸睛

衛福部3巨頭夜訪陳時中「做功課」？　她曝內幕：恐在演練這件事

留住更多彰化青年一起打拼　黃秀芳提「青農創業貸款」政策

快訊／南韓梨泰院踩踏「50人以上心臟驟停」！尹錫悅下達緊急命令

快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止　現場急救畫面曝光

快訊／南韓梨泰院發生「踩踏事件」　至少50人心臟驟停

直擊彩虹文化節後台！7猛男下面好大一包　孫德榮讚「天之驕子」

公益市集再出發　週末閤家好去處

雷千瑩壓軸十分箭！率新北凱薩驚天逆轉奪隊史首冠

昆凌萬聖節太認真！　變裝「戴珍珠耳環的少女」根本從畫裡走出來

Lulu奪金鐘獎當場爆哭！　昔日舊愛阿達感性喊話：現在才得都算晚

台南老婦駕農用搬運車翻覆田野　搶救脫困送醫不治

男獨爬太武山「挑戰秘境」　天黑迷路打119求援

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

政治熱門新聞

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12

綠營估「10縣市勝負難定」　他盤點：6縣市膠著、部分有望逆轉

彭文正中華民國護照遭註銷　前綠委痛批：有必要嗎？

四叉貓酸高虹安「友陸安」　黃珊珊：出征一下鄭運鵬吧

無人機干擾盧秀燕海線大造勢！競總：非首次

陳其邁夜訪大林蒲　8人廟口泡茶聊

「絕不可能第三名」　陳時中：我聲量最高，一定會贏

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部：格式差異大

她曝衛福部3巨頭夜訪陳時中內幕：恐在演練這件事

質疑陳時中反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告！

「無人機闖空域」害朱立倫缺席造勢　他曬現場照揭：就是在空拍

故宮院長認打破國寶！　吳密察調查中：絕無隱匿！

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

更多熱門

相關新聞

小英志工變阿中志工　蔡英文很高興

小英志工變阿中志工　蔡英文很高興

年底九合一選舉進入倒數破月的最後階段，代表民進黨參選台北市長的陳時中，29成立競選市長百工百業後援會。黨主席、總統蔡英文致詞時說，今年國慶演講提到要給世界一個更好的台灣，這就要從給台灣一個更好的台北開始，「現在，最適合台北市的市長，答案很清楚，一定是陳時中」。

王宣貿扮最牛候選人出場

王宣貿扮最牛候選人出場

阿中挺同志！陳時中：我當市長會落實性別平權

阿中挺同志！陳時中：我當市長會落實性別平權

林園後援會成立　柯志恩嘆高雄選風敗壞

林園後援會成立　柯志恩嘆高雄選風敗壞

大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

關鍵字：

2022九合一大選2022雲林縣2022雲林縣長東勢鄉張麗善周金來

讀者迴響

熱門新聞

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

吳宗憲錄影出意外！

走鐘主持人突Diss金鐘獎「讓陳亞蘭入圍」

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

范瑋琪終於現身「哭了」　首受訪認做錯事

謝和弦獻女兒「巨型大麻菸」！網留言掀戰

2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

白癡公主罩杯「C→F奶」超驚人　滴妹爆乳羞喊：男友還沒看過～

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面