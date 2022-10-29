小英志工變阿中志工　蔡英文很高興：陳時中是最適合台北的市長

記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉進入倒數破月的最後階段，代表民進黨參選台北市長的陳時中，29成立競選市長百工百業後援會。黨主席、總統蔡英文致詞時說，今年國慶演講提到要給世界一個更好的台灣，這就要從給台灣一個更好的台北開始，「現在，最適合台北市的市長，答案很清楚，一定是陳時中」。

蔡英文致詞時大讚，陳時中真的很了不起，投入選戰才幾個月，真的很厲害，「今天我們站出來一起挺陳時中，要挺陳時中拉票，11月26日我們一定要投12號」。

蔡英文也感謝所有百工百業好朋友，從2012年、2016年到2020年的總統大選，一直到去年的四大公投，大家團結支持蔡英文還有團隊，一起努力讓台灣更好；在疫情期間，大家也團結打拼，一起度過疫情考驗。

蔡英文說，從陳時中投入選舉以來，大家快速集結，幫陳時中成立一個又一個的後援會，有些朋友不怕風吹日曬，站出來當志工，跟著陳時中站在路口、掃市場、在服務處幫忙，「我要跟陳時中報告，我的小英志工跟我說，『總統，我們現在是陳時中的志工了』。」

「我也覺得很高興。」雖然他們有一天是小英志工有一天是陳時中志工，但是都是我們共同的好朋友，所以要特別感謝所有的小英志工、陳時中志工。

蔡英文說，大家這麼拼不只是為了陳時中，而是大家心中都有共同的期待，那就是「台北要好、台灣更好」；蔡說，在今年的國慶演講中，提到要給世界一個更好的台灣，「我們就要從給台灣一個更好的台北開始」。

「我要告訴大家，今年的選舉對台北對台灣真的很重要。」蔡英文強調，11月26日投的不是藍、不是白、不是綠，拚的也不是政黨基本盤，「11月26日我們決定的是台灣跟台北的未來」。

蔡英文說，現在的台灣需要什麼樣的首都市長？需要的是有能力、更重要是有肩膀的市長，遇到困難的時候、面對挑戰的時候、責任來的時候，我就扛，而不是推來推去拿不出解方的候選人。

蔡英文接著表示，台北市還需要一個誠懇踏實的市長，願意捲起袖子做別人不想做、也做不到的事情，而不是謾罵抹黑、又承擔不了責任的候選人，「現在，最適合台北市的市長，答案很清楚，一定是陳時中」。