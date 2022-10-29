大悲行腳靈鷲送愛　全台600成員橫越西螺大橋...共同持咒祈福

▲今日近600靈鷲成員身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶串成的人龍，搭襯紅色西螺大橋格外亮眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新北市靈鷲山無生道場近600成員今（29日）齊聚西螺大橋，雙手合十共願同行齊步行腳虔誠持誦《大悲咒》，締造創舉從彰化跨越西螺大橋到雲林共振梵音穿透濁水溪，更將持咒功德回向祝福人人平安，地球無災無難，也象徵靈鷲山大悲行腳向南躍進，眾人在法喜充滿的樂音中，相約明年嘉義見。

位於新北市貢寮區的靈鷲山無生道場，以觀音法門為弘法核心，《大悲咒》更是重要的修持經典；開山住持心道法師說，大悲咒是觀世音萻薩的大慈悲心，字字句句都是修道成佛的重要口訣，以大悲咒回向遠離一切災難，是學佛人應該有的願力與悲心，也是對生命共同體與眾生的慈悲。

一小步慈悲善舉，卻是人類希望和平的一大步，2015年靈鷲山號召誦持大悲咒轉化心念，發起第1屆「大悲行腳」活動，由北而南接力舉辦，睽違三年疫情，今年第6年由護法會台中A區主辦。今日近600人走出戶外到場祝福，靈鷲成員身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶串成的人龍，搭襯紅色西螺大橋格外亮眼。

「薪火相傳，感恩大家共願同行」靈鷲山台中講堂執事妙明法師表示，感恩靈鷲人共願同行，和台中A區護法會的努力，活動選在西螺大橋，是因為西螺果菜市場每年都載運蔬果護持水陸法會，想把祝福回饋給西螺鄉親。再者，西螺大橋跨越了濁水溪、是台灣南北最重要的交通樞紐，而濁水溪是台灣南北的分界線，從北跨越到南有它的歷史意義，也有大悲行腳再往南走的傳承意味。

在西螺大橋旁的「靈鷲送福慈善捐贈」，將愛心化為實際行動回饋鄉里，連續5年每年將捐贈600箱食物箱，分贈彰化縣及雲林縣兩地的弱勢團體及家庭，讓小小善舉，擴散到每個角落。活動最後，一起念誦祈願文，祝福人心向善，劫難消除；中區大悲團長將活動會旗交接給嘉義大悲團長黃嘉葳師姐，代表永續傳承，將「悲心轉念 地球平安」的願心，傳到世界每個角落。

▲今日近600靈鷲成員身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶串成的人龍，搭襯紅色西螺大橋格外亮眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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