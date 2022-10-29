一日義消終生義消　雲林114義勇消防人員獲頒年資標獎牌

▲「一日義消終生義消，代代傳承永續發展」，雲林縣消防局頒發今年度義勇消防人員年資標獎牌合計144人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(29)日於消防局大禮堂辦理「雲林縣頒發2022年義勇消防人員年資標獎牌典禮」，雲林縣長張麗善肯定全體義消人員多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻，「一日義消終生義消，代代傳承永續發展」，頒發今年度義勇消防人員年資標獎牌合計144人。

雲林縣長張麗善表示，任職以來持續提升義消協勤津貼額度及平安保險福利，編列數百萬預算逐年汰換義消配備。更為精進能量成立草嶺義消分隊、西螺防火宣導義消分隊、六合救護義消分隊，並責成消防局持續精進各項車輛器材裝備及提升消防人員福利，更新轄內救護車、採購近5千萬的各式救災車輛。

此次獲獎人員中，義消總隊李炯言幹事，自1982年加入了義勇消防人員的行列，服務迄今滿40年，一路走來從基層隊員做起，歷任斗南義消分隊長、義消總隊幹事等職務，經歷921大地震、莫拉克八八風災等大小災難，奮勇向前搶救災害，足堪表率。



▲義消總隊李炯言幹事，自1982年加入了義勇消防人員的行列，服務迄今滿40年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張麗善說，希望民眾無論是在何處，需要協助時都能獲得最好的幫忙，因此設置消防局護理師線上指導民眾CPR，引進最新12導程心電圖、電動骨針、到院前超音波、5G雲端傳輸判讀，努力付出成果斐然，雲林縣到院前的救活率從7%提升3倍至21%，並獲內政部救護評鑑金質獎、台灣健康城市暨高齡友善城市-韌性與創新獎。



張縣長致力於打造更好的雲林，今年首次參加「2022TSAA台灣永續行動獎」評選，就橫掃6項榮耀，是獲獎最多的政府單位，期待未來與消防及義消同仁一同攜手同行，讓雲林上場加速前進。

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