▲故宮3件文物破損，吳密察強調並無隱匿。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨立委陳以信28日爆料，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。目前總計有3件文物破損，故宮也說明並還原「摔破文物」的過程。不過，國民黨北市議員王鴻薇質疑，若故宮沒有隱匿，「陳以信出來爆料才讓全國人民知曉？」更說，吳密察重罰「應下台」。

對於故宮文物破損一事，被爆出吳密察下令不舉報。王鴻薇批評，若故宮沒有責任、沒有隱匿，何以整件事情，一直要到陳以信出來爆料，才讓全國人民知曉？「這不是隱匿國人，什麼是隱匿國人？」吳密察任內出現這種國家級災難，又涉嫌隱匿，「還適任嗎？不用立刻下台等候調查嗎？」

王鴻薇點名，加上損壞的不只一件，且事件發生後，故宮立刻發出聲明卸責。她指出，根據國立故宮博物院典藏文物管理作業要點第十四條，院藏文物如發生損傷或遺失，典藏單位應立即陳報，查明情節，依權責處分。如隱瞞不報，加重處罰。

王鴻薇認為，國寶損壞受傷，「吳密察應立刻解職靜候調查，不能讓這件事隨便就過去，糟蹋國家財產。」

吳密察昨也針對隱匿文物破損強調，發生問題之後，就依程序報吿，調查分兩路進行，由業務單位、政風處分別做調查報告，故宮並無隱匿，但在第一、第二案中，還不能確認責任歸屬，現在第三案可以確認責任歸屬後，就啟動懲處作業，在考績會當中，並未隱匿。

▲嬌黃釉綠彩龍紋碗傳出遭摔破。（圖／取自國立故宮博物院官網）

▲清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

▲清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）

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