3國寶慘碎裂　高嘉瑜揪出故宮網站還「標錯朝代」！

中央社

故宮3件文物破損引發外界高度關注。民進黨立委高嘉瑜今天質詢指出，其中一件破損的「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，故宮網站卻標成清朝。故宮院長吳密察澄清，那是明朝弘治年間。

國民黨立委陳以信今天在立法院國是論壇爆料，指故宮打破清朝年間的陶瓷碗、明代青花瓷器，但吳密察下令隱瞞，要求行政院長蘇貞昌徹查。

故宮表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，民國110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

▲故宮傍晚公布3件國寶破損照片，清乾隆青花花卉盤碎成7片。（圖／故宮提供，下同）

立法院今天繼續進行施政總質詢。由於故宮破損文物其中有2件仍查無人員疏失，高嘉瑜今天質詢指出，文物不可能無緣無故破損，無法釐清責任歸屬不該是理由，詢問故宮何時會給破損原因的明確報告。

吳密察表示，故宮已經查清楚，隨時可以報告。

高嘉瑜追問，故宮公布破損文物的名稱是「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，但故宮官方網站標註是「清 弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，到底是明朝還是清朝。

吳密察表示，是明朝弘治年間。高嘉瑜直言，故宮連官網也寫錯，要求保存文物必須更嚴謹。

蘇貞昌備詢表示，文物年代久遠，質地脆弱等狀況各有不同，由於非常專業，故宮處理文物有一套模式，現在發生破損狀況就是追查清楚。

▼「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」碗壁已碎裂成5塊大小不一的碎塊。



▼「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」則從側邊碗壁破裂1/3。

