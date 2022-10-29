故宮摔碎3國寶　藝術鑑定權威曝「真正市價」：修好剩一半

▲此次毀損的3件瓷器文物，從左至右分別為「清乾隆青花花卉盤」、「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」。（圖／故宮提供）

記者葉國吏／綜合報導

故宮3件明清時代典藏瓷器驚傳毀損，而且還被立委爆料後才遭公開。外傳3件瓷器總價值超過25億元，對此故宮院長吳密察否認。專業藝術鑑定學者葉國新估計，這3件文物市價約2000-5000萬台幣左右，不過修復後身價直接對半砍。

故宮3件摔破的國寶級瓷器分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清 乾隆青花花卉盤」。外傳這3件文故價值高達25億台幣，對此吳密察認為價錢不能說得很精確，但他曾問過相關人員，若參照的數字是外面市場流通的數字，保證價格絕對遠遠低於25億元。

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▲墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士（右1）。（圖／記者林悅翻攝）

根據《中國時報》報導，專業藝術鑑定學者葉國新認為，以這3件瓷器的珍稀度來看，明代弘治款的嬌黃綠彩雙龍小碗，市場價格約為2000至3000萬台幣；清代康熙款暗龍白裏小黃瓷碗約1000-1500萬，清代乾隆青花花卉盤則大約100-200萬台幣左右。但葉國新也坦言，儘管摔壞後還可以修復，但身價已經僅剩一半。

▼故宮「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。（圖／故宮提供）