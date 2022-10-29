　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

故宮3國寶毀損挨批「隱匿」　柯文哲嘆氣：聽了也不奇怪

▲▼故宮院長吳密察 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳以信28日揭露故宮國寶遭打破，質疑故宮院長吳密察下令掩蓋。吳密察隨後證實有三件國寶破損，且分別已調查、懲處，絕無遮掩、一手遮天。對此，台北市長柯文哲29日受訪時表示，政治誠信是一種文化，但這種現象聽了也不會覺得奇怪，政府裡面常出現，出事就出事，再改進就好，如果諱疾忌醫都用隱藏的，常常後來就出事。

此次毀損的3件典藏瓷器分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」，前兩件分別是在2021年2月3日和今年4月7日打開文物包裹時發現破損；今年5月19日工作人員在整理文物時，由於疏失導致第3件「清乾隆青花花卉盤」從工作台摔落地面破損，當時皆依照程序通報至吳密察處。

對於外界指故宮隱匿，吳密察表示，發生問題之後，就依程序報吿，調查分兩路進行，由業務單位、政風處分別做調查報告，故宮並無隱匿，但在第一、第二案中，還不能確認責任歸屬，現在第三案可以確認責任歸屬後，就啟動懲處作業，在考績會當中，並未隱匿。

對於文物被打破，柯文哲29日受訪時被媒體問及此事，柯先是嘆了一口氣，他表示，政治誠信是一種文化，但這種現象聽了也不會覺得奇怪，政府裡面常出現，出事就出事，再改進就好，如果諱疾忌醫都用隱藏的，常常後來就出事。
 

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
台灣戶政系統遭駭！　20萬戶個資流出兜售
撞擊瞬間！高雄警官公出車禍「頸椎斷裂」
元元脫了！　大露渾圓南北E半球
快訊／費城人延長賽逆轉勝太空人！　世界大賽奪首勝
快訊／曹格頻失控「吳速玲潰堤首發聲」　認冷戰：可以選擇離開
謝和弦女兒出生4天「床放巨型大麻菸」！　網留言掀戰
獨／為2千元殺紅眼！高雄男拿開山刀「當街砍老闆」　畫面曝光
知名魔術師被控劈腿！和各種女生約　小禎脫口3人名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲失言稱議長都黑道今致歉　陳錦祥怨被害到：市長要補我票

辣個男人嘉義縣助講！　韓國瑜讚王育敏：媽祖婆、花木蘭

社群之夜斬獲年輕人支持　陳時中：總統對我抱予厚望

盧秀燕造勢無人機「卡朱」？朱立倫嗆四叉貓：綠營側翼不要胡扯啦

半星機構「引導式」民調挺蔡適應　謝國樑競辦嗆：不信也罷

同志遊行「獨缺蔣萬安」　陳時中：他一定有更重要的行程

挨批「套招救選情、救高端」　陳時中怒嗆蔣萬安：不道德

反酸鄭運鵬「鬼話連篇」　國民黨：「大陸鵬」已是萬聖節最紅人物

反酸蔣萬安競選歌　陳時中：台北的天空不希望有共機遶台

比拼「夫人牌」！林佳龍確診太太代夫出征　侯友宜對老婆大曬恩愛

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

柯文哲失言稱議長都黑道今致歉　陳錦祥怨被害到：市長要補我票

辣個男人嘉義縣助講！　韓國瑜讚王育敏：媽祖婆、花木蘭

社群之夜斬獲年輕人支持　陳時中：總統對我抱予厚望

盧秀燕造勢無人機「卡朱」？朱立倫嗆四叉貓：綠營側翼不要胡扯啦

半星機構「引導式」民調挺蔡適應　謝國樑競辦嗆：不信也罷

同志遊行「獨缺蔣萬安」　陳時中：他一定有更重要的行程

挨批「套招救選情、救高端」　陳時中怒嗆蔣萬安：不道德

反酸鄭運鵬「鬼話連篇」　國民黨：「大陸鵬」已是萬聖節最紅人物

反酸蔣萬安競選歌　陳時中：台北的天空不希望有共機遶台

比拼「夫人牌」！林佳龍確診太太代夫出征　侯友宜對老婆大曬恩愛

買屋送馬路！2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼了

柯文哲失言稱議長都黑道今致歉　陳錦祥怨被害到：市長要補我票

拳頭硬了！吳慷仁《她和她的她》綁架強吻許瑋甯　太壞他也不忍：報警抓起來

台灣戶政系統遭駭！　20萬筆個資流出

「斗米建校」60年校舍先建再拆　中山國小8千萬重建

辣個男人嘉義縣助講！　韓國瑜讚王育敏：媽祖婆、花木蘭

「我阿公不見了」白雪小公主搖滾音樂節走失　冷靜找警察求助

華郵分析習近平「3大優先政策」點名台灣　專家：間諜已掌權

詹皇20年生涯最慘時刻！　「交易LeBron」瞬間成推特趨勢

習拋「橄欖枝」中美高層新互動顯現　專家：緊張關係鬆動

亂髮博美睡醒擦臉臉回神　眼神愛睏：還不想下床...

政治熱門新聞

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12

四叉貓酸高虹安「友陸安」　黃珊珊：出征一下鄭運鵬吧

陳其邁夜訪大林蒲　8人廟口泡茶聊

無人機干擾盧秀燕海線大造勢！競總：非首次

彭文正中華民國護照遭註銷　前綠委痛批：有必要嗎？

「無人機闖空域」害朱立倫缺席造勢　他曬現場照揭：就是在空拍

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

4架無人機闖機場！朱立倫突缺席盧秀燕造勢

質疑陳時中反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告

民進黨估「10縣市勝負難定」　陳時中選情與蘇貞昌、謝長廷相當

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

裴洛西丈夫家中遇襲　我政界表達慰問並譴責暴力

陳時中怨「不知這麼多可以被罵」　黃珊珊：進廚房不要怕熱

更多熱門

相關新聞

故宮3文物破損　王鴻薇：吳密察應立刻下台

故宮3文物破損　王鴻薇：吳密察應立刻下台

國民黨立委陳以信28日爆料，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。目前總計有3件文物破損，故宮也說明並還原「摔破文物」的過程。不過，國民黨北市議員王鴻薇質疑，若故宮沒有隱匿，「陳以信出來爆料才讓全國人民知曉？」更說，吳密察重罰「應下台」。

團團病重！　柯文哲稱陸方看「快掛媳婦」挨批：不然要講升天了？

團團病重！　柯文哲稱陸方看「快掛媳婦」挨批：不然要講升天了？

質疑陳時中反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告

質疑陳時中反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告

民眾黨美女刺客殺進藍天...搶金門第一戰

民眾黨美女刺客殺進藍天...搶金門第一戰

高虹安文件也標中國台灣　柯文哲稱想太多：搞不好你內衣褲也中國製

高虹安文件也標中國台灣　柯文哲稱想太多：搞不好你內衣褲也中國製

關鍵字：

故宮吳密察柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

《捍衛戰士》經典歌曲原唱離世！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面