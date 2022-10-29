故宮3國寶毀損挨批「隱匿」　柯文哲嘆氣：聽了也不奇怪

▲故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳以信28日揭露故宮國寶遭打破，質疑故宮院長吳密察下令掩蓋。吳密察隨後證實有三件國寶破損，且分別已調查、懲處，絕無遮掩、一手遮天。對此，台北市長柯文哲29日受訪時表示，政治誠信是一種文化，但這種現象聽了也不會覺得奇怪，政府裡面常出現，出事就出事，再改進就好，如果諱疾忌醫都用隱藏的，常常後來就出事。

此次毀損的3件典藏瓷器分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」，前兩件分別是在2021年2月3日和今年4月7日打開文物包裹時發現破損；今年5月19日工作人員在整理文物時，由於疏失導致第3件「清乾隆青花花卉盤」從工作台摔落地面破損，當時皆依照程序通報至吳密察處。

對於外界指故宮隱匿，吳密察表示，發生問題之後，就依程序報吿，調查分兩路進行，由業務單位、政風處分別做調查報告，故宮並無隱匿，但在第一、第二案中，還不能確認責任歸屬，現在第三案可以確認責任歸屬後，就啟動懲處作業，在考績會當中，並未隱匿。

對於文物被打破，柯文哲29日受訪時被媒體問及此事，柯先是嘆了一口氣，他表示，政治誠信是一種文化，但這種現象聽了也不會覺得奇怪，政府裡面常出現，出事就出事，再改進就好，如果諱疾忌醫都用隱藏的，常常後來就出事。

