　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價：確實損失很大

▲▼清乾隆青花花卉盤、明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（由上而下，圖／故宮提供）

▲此次毀損的3件瓷器文物，從左至右分別為「清乾隆青花花卉盤」、「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」。（圖／故宮提供）

記者葉國吏／綜合報導　

故宮3件明清時代典藏瓷器驚傳毀損，而且還被立委爆料後才遭公開。外傳3件瓷器總價值超過25億元，對此故宮院長吳密察否認。不過鑑定專家「秦老闆」秦嗣林認為，故宮文物不是可賣的商品，從過去拍賣紀錄來鑑價的話，大概至少價值2億台幣左右。

故宮3件摔破的國寶級瓷器分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清　乾隆青花花卉盤」，吳密察今天中午召開澄清記者會，嚴厲否認有要求隱匿、欺瞞長官，並表示前兩件文物為工作人員打開時就發現有破損，第3件瓷器則是作業過程不小心摔落，但吳密察表示有詢問同仁是否可以修復，同仁表示可以。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體詢問，外傳三件文物總價值超過25億元，吳密察則回應，價錢不能說得很精確，但他曾問過相關人員，若參照的數字是外面市場流通的數字，保證價格絕對遠遠低於25億元。

▲大千典精品老闆秦嗣林。（圖／翻攝臉書秦嗣林粉專）

根據《中國時報》報導，鑑定專家「秦老闆」秦嗣林指出，故宮的文物不是可邁的商品，所以價值只能從過去的拍賣紀錄來鑑價。例如「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，過去有類似的文物大概是1-2億台幣左右，但全球沒有一模一樣的文物，故宮這次毀損確實損失很大。

 

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價：確實損失很大
李妍憬深夜嗆雪碧「只是前砲友」　護愛圤智雨：別佔我男人的時間
奈格颱風最新路徑曝！明晚起豪雨炸2區　北北基宜警報
戴資穎成功復仇！　帶傷拍落依瑟儂挺進4強
蘋果勁揚激勵　美股大漲828點、台積電ADR漲1.74%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇航空首架A350交機！張國煒親駕今抵台　 「國內唯一奢華頭等艙」

故宮毀損3文物傳價值25億　天價保費沒人敢做！院長3點遭控埋禍因

故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價：確實損失很大

吳德榮：奈格海警從不是重點　「劇烈降雨」才是最大威脅

奈格颱風最新路徑曝！明晚起豪雨炸2區　北北基宜警報

歹徒拿鐵鎚「闖裴洛西住家」　進門對峙老公狂喊：她在哪裡

影／調皮哥貼貞子照在房間　妹開門瞬間尖叫嚇飛！

影／新竹女喝醉講話鬼打牆　狂和司機介紹「貢丸精靈」

國道上目睹休旅車「斷手掛車廂」！他一看嚇壞喊：我要報警嗎？

影／泰國女友撒嬌求買零食　睜水汪大眼男友秒投降！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈撞上噴飛...女大生亡騎士插管

星宇航空首架A350交機！張國煒親駕今抵台　 「國內唯一奢華頭等艙」

故宮毀損3文物傳價值25億　天價保費沒人敢做！院長3點遭控埋禍因

故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價：確實損失很大

吳德榮：奈格海警從不是重點　「劇烈降雨」才是最大威脅

奈格颱風最新路徑曝！明晚起豪雨炸2區　北北基宜警報

歹徒拿鐵鎚「闖裴洛西住家」　進門對峙老公狂喊：她在哪裡

影／調皮哥貼貞子照在房間　妹開門瞬間尖叫嚇飛！

影／新竹女喝醉講話鬼打牆　狂和司機介紹「貢丸精靈」

國道上目睹休旅車「斷手掛車廂」！他一看嚇壞喊：我要報警嗎？

影／泰國女友撒嬌求買零食　睜水汪大眼男友秒投降！

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤+寬鬆穿搭」合照曝真實狀態

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

星宇航空首架A350交機！張國煒親駕今抵台　 「國內唯一奢華頭等艙」

激推5個韓國小眾包品牌！李聖經同款超幹練　跟著泫雅買準沒錯

丹麥挺過王牌「心臟驟停」危機　韌性強大有望成世足賽黑馬

故宮毀損3文物傳價值25億　天價保費沒人敢做！院長3點遭控埋禍因

張國煒如何成為網紅董事長　坦率、俏皮又俱足航空專業

故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價：確實損失很大

矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12　陳時中若第三全球教科書改寫

象媽被盜獵毒手射中5槍傳奇活命！　60歲「季風」最終不敵乾旱

醫師夫偷情護理師被抓包　妻醫院前舉布條提親納妾

生活熱門新聞

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

台灣東北部23：30地震　台北有感

宜蘭深夜地牛翻身　北部人嚇壞

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

4縣市大雨特報　雨彈炸到明天

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩

逢甲名店變蟑螂屋　客嚇哭「蛋餅包蟑螂」：還會飛

翻臉比翻書還快！「最難捉摸星座」TOP3

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

快訊／東部外海23:30發生規模5.1地震　最大震度3級

奈格颱風最新路徑曝！　明晚起豪雨炸2區

歹徒闖裴洛西住家　進門喊她在哪

更多熱門

相關新聞

國寶碎裂　高嘉瑜揪出故宮「標錯朝代」！

國寶碎裂　高嘉瑜揪出故宮「標錯朝代」！

故宮3件文物破損引發外界高度關注。民進黨立委高嘉瑜今天質詢指出，其中一件破損的「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，故宮網站卻標成清朝。故宮院長吳密察澄清，那是明朝弘治年間。

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

3文物毀損！吳密察提3項改善計畫

3文物毀損！吳密察提3項改善計畫

故宮3國寶摔壞！藍黨團要求吳密察下台負責

故宮3國寶摔壞！藍黨團要求吳密察下台負責

故宮澄清沒隱匿！網友見「聲明1行字」狂酸

故宮澄清沒隱匿！網友見「聲明1行字」狂酸

關鍵字：

故宮

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」

納豆求婚遭拒！依依曝原因

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

人妻挺8月孕肚對決小三　釀2死悲劇

快訊／新竹社區大火「14秒傳3爆炸」住戶倉皇逃跑

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

台灣東北部23：30地震　台北有感

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面