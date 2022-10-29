故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價：確實損失很大

▲此次毀損的3件瓷器文物，從左至右分別為「清乾隆青花花卉盤」、「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」。（圖／故宮提供）

記者葉國吏／綜合報導

故宮3件明清時代典藏瓷器驚傳毀損，而且還被立委爆料後才遭公開。外傳3件瓷器總價值超過25億元，對此故宮院長吳密察否認。不過鑑定專家「秦老闆」秦嗣林認為，故宮文物不是可賣的商品，從過去拍賣紀錄來鑑價的話，大概至少價值2億台幣左右。

故宮3件摔破的國寶級瓷器分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清 乾隆青花花卉盤」，吳密察今天中午召開澄清記者會，嚴厲否認有要求隱匿、欺瞞長官，並表示前兩件文物為工作人員打開時就發現有破損，第3件瓷器則是作業過程不小心摔落，但吳密察表示有詢問同仁是否可以修復，同仁表示可以。

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有媒體詢問，外傳三件文物總價值超過25億元，吳密察則回應，價錢不能說得很精確，但他曾問過相關人員，若參照的數字是外面市場流通的數字，保證價格絕對遠遠低於25億元。

▲大千典精品老闆秦嗣林。（圖／翻攝臉書秦嗣林粉專）

根據《中國時報》報導，鑑定專家「秦老闆」秦嗣林指出，故宮的文物不是可邁的商品，所以價值只能從過去的拍賣紀錄來鑑價。例如「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，過去有類似的文物大概是1-2億台幣左右，但全球沒有一模一樣的文物，故宮這次毀損確實損失很大。