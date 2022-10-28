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快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片「康熙碗從中斷裂」

記者李佳蓉／綜合報導

故宮驚傳3件國寶級文物毀損，故宮院長吳密察今（28）日中午在故宮召開記者會說明，有2件文物是工作人員從保存箱中取出就發現有毀損，第3件「清乾隆青花花卉盤」則是相關人員在工作台上進行檢視作業時，不慎從100公分高的工作台掉落地面，但地板上都鋪有地毯。而故宮傍晚也公布3件國寶破損照片。

▲▼故宮「清 乾隆 青花花卉盤」破損情形。（圖／故宮提供）

▲故宮傍晚公布3件國寶破損照片，清乾隆青花花卉盤碎成7片。（圖／故宮提供，下同）

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從3件破損的文物照片可見，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」碗壁已碎裂成5塊大小不一的碎塊；「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」則從側邊碗壁破裂1/3；最慘的是「清乾隆青花花卉盤」因遭工作人員不慎從100公分高的工作台摔落地面而碎成7片。

▲▼明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

▲清乾隆青花花卉盤原本的模樣。

在今日記者會中，有媒體問及造成文物毀損的相關人員目前情況，吳密察表示，目前了解當時在場的都是年資有7、8年以上的人員，造成文物毀損都已經自責到睡不著，但相關懲處仍有待另外公布。

▲▼故宮「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。（圖／故宮提供）

▲▼「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」碗壁已碎裂成5塊大小不一的碎塊。

▲▼明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

故宮上午發布聲明指出，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

▲▼故宮「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損情形。（圖／故宮提供）

▲▼「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」則從側邊碗壁破裂1/3。（圖／故宮提供）

▲▼明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

聲明強調，院長及副院長接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。

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