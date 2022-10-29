廖老大出手了「11月有好消息」拯救加盟店　老闆喊：沒喝到會後悔

▲4家廖老大加盟店宣布營業到10月底。（示意圖／記者許權毅攝）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大手搖飲料店在全台遍地開花，如今陸續有店家宣布陣亡，對此總部乘勝追擊宣布11月有好消息，將推出4大冬季新飲品，消息曝光後，加盟店也叫賣狂喊「沒有喝到真的會後悔哦！」不過也有4家加盟店無緣再賣新品，因為他們確定在「10月底畢業」，讓網友感慨「出飲料的速度...趕不及倒店的速度啊！」

廖老大不畏各界看衰，他昨（28）日在臉書粉專拋出好消息，隨著天氣轉涼，旗下手搖飲料店將在下周二（11月1日）推出4大暖呼呼新品，包括可可牛奶、冰糖杏仁茶、原味奶茶、芋香牛奶。

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消息曝光後，引來眾多加盟店士氣大振喊話，「阿娘喂！暖起來」、「阿娘喂，熱的來囉，大家買起來」、「小編最喜歡芋香牛奶，奶味跟芋頭的香氣在嘴巴融合，冬天喝上一杯真的很幸福，沒有喝到真的會後悔哦」。

不過底下網友看法也兩極化，「熱飲買好買滿」、「能到看老大直播喝這個會更暖」、「哪次不買的」、「試著把杯子上的照片換成您女兒的名字換廖老妹或許會更好」、「出飲料的速度...趕不及倒店的速度啊」、「阿娘喂，現在還有哪些門市？知道有一家過去，結果沒營業了」。

事實上，台灣飲料店競爭過於激烈，廖老大加盟店生存也頗為艱困，日前有的宣布陣亡、開價45萬元頂讓或是改名再出發，像是桃園觀音新生店，曾被廖老大指名最難喝，老闆將錯就錯，乾脆自創店名就叫「最難喝的飲料」，引發關注。

直到近日又有4加盟店宣布10月底「畢業熄燈」，包括「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖-台南永康中正南店」、「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖 嘉義民族733店」、「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊-彰化和美店」、「阿娘喂 廖老大茶坊連鎖 台北吉祥店」。