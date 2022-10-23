被廖老大嫌「最難喝的飲料」開幕排爆！他喝一口大讚揭心得

▲有民眾買了兩大袋。（圖／網友陳銘祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

曾被廖老大指名「最難喝的加盟店」也就是桃園觀音新生店，氣得加盟主決定退出加盟，事後甚至怒砸招牌洩憤，甚至乾脆自創店名就叫「最難喝的飲料」，昨（22）日正式開幕，推出原茶系列「只要1元」的超佛優惠活動，限時2天，現場人潮擠爆，有網友喝完後大讚「好喝，真的差很多」。

回顧這起事件，「阿娘喂！廖老大茶坊」桃園觀音新生店今年7月17日才開幕，不料8月底就遭廖老大點名「超難喝」、「這家店就放給他爛、給他倒」，氣得加盟主在通訊軟體上批評總部，只經營了短短不到2個月就關門。

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加盟主重新出發，店名乾脆直接取「最難喝的飲料店」，22日正式開幕，並推出「原茶系列只要1元」的優惠活動，包括紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶、鐵觀茶，1人限購1杯，限量100杯售完為止，吸引許多人，還有人一口氣爆買2大袋。

▲網友讚好喝。（圖／翻攝自FB最難喝飲料店）

加盟主昨在飲料店的FB社團發文，感謝各位顧客踴躍購買，開幕第一天的限量100杯全數售完，「喝到的嚐鮮客，明天還有100杯」。留言區不少網友貼出飲料杯的照片，大讚「真的好喝！大推」、「好喝」、「真的差很多」。老闆也熱情地回覆留言，「謝謝支持」並附上紅色的愛心。

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