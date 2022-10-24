百萬YTR評11家珍奶「跳過廖老大」挨酸　小吳解釋了：沒有不敢講

▲阿娘喂！廖老大茶坊。（圖／記者許權毅攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人愛喝飲料，珍珠奶茶更是不少人的最愛。日前YouTuber「見習網美小吳」就邀請來賓進行「珍珠奶茶盲測大挑戰」，評比各家口味；不過影片貼出後，就有網友注意到影片明明有拍到「阿娘喂！廖老大茶坊」，但眾人卻未評論到，是把該片段剪掉了嗎？話題引發討論，小吳也透過IG限時動態解釋了。

YouTuber「見習網美小吳」日前發布影片「【小吳】超敢講！！墊底的居然是"XX"...『珍珠奶茶盲測大挑戰』11間珍奶大亂鬥 （ft.舒森、常勇、佩諭）」，影片中共評比11家飲料品牌，依序有CoCo都可、五桐號、萬波島嶼紅茶、大苑子、50嵐、麻古茶坊、有飲Youin、鮮茶道、COMEBUY、清心福全、茶湯會。

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不過影片曝光後，就有網友在Dcard上，以「小吳珍奶盲測把廖老大剪掉？」為題發文，提到影片最後明明有拍到「阿娘喂！廖老大茶坊」，但不知道是單純剪輯需求還是有不敢說的難處，竟然沒有評比到。還有另名網友也貼文，直呼珍奶評比明明有廖老大，為何只說11杯？是不敢評嗎？

▲網友好奇為何沒評比到「阿娘喂！廖老大茶坊」？（圖／翻攝自Dcard）

底下網友紛紛回應，「有可能礙於長度吧？或是當成背景布幕」、「我剛剛才看欸，完全沒看到廖老大」、「買了不評價很奇怪欸，如果不敢講這種測評還有可信度嗎」、「剛剛也看到一篇，不是12杯嗎？然後還清心故意重複」、「哈哈還超敢講，根本超不敢講」。但也有網友緩頰說道，「不是已經有人說這部主要評比奶精奶茶 ，但廖老大只有鮮奶茶，所以沒納入評比嗎」、「影片裡好像有說他們都買珍珠『奶茶』而不是珍珠『鮮奶茶』，剛剛去看菜單發現廖老大飲料店只有鮮奶茶沒有奶茶，也許是工作人員沒注意到買錯」。

事實上，小吳確實也在影片開頭就提到，這次評比全部都是「假奶」，「就是不是鮮奶的珍珠奶茶，全部都偏古早味」，而影片中的11杯都是傳統珍奶微糖、微冰。卡特也在一旁補充，就是使用「奶精」的奶茶。

▲小吳解釋。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

影片最後，卡特也有問這次評比為何沒有「可不可熟成紅茶？」小吳則再強調，「因為可不可只有鮮奶茶，因為我們要評比傳統奶茶」，而珍煮丹也是因為只有鮮奶，所以同樣未列入評比。

此外，也有網友在影片底下留言，「有人發現廖老大的身影嗎？怎麼被剪掉了～」小吳則回應，「因為那是鮮奶的，我們只是買來喝喝看！」小吳更在IG限時動態表示，「這是假奶影片，不是鮮奶，所以不能評，不用猜測～我們只是跟風買來喝一下而已呀，沒有什麼不敢講啊。既然你們想知道的話，回台北我再剪花絮給大家看～我很喜歡這支影片，有夠真實、有夠好看」。

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