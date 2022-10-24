　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬YTR評11家珍奶「跳過廖老大」挨酸　小吳解釋了：沒有不敢講

▲▼ 廖老大,逢甲店,台中,加盟主,飲料店。（圖／記者許權毅拍攝）

▲阿娘喂！廖老大茶坊。（圖／記者許權毅攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人愛喝飲料，珍珠奶茶更是不少人的最愛。日前YouTuber「見習網美小吳」就邀請來賓進行「珍珠奶茶盲測大挑戰」，評比各家口味；不過影片貼出後，就有網友注意到影片明明有拍到「阿娘喂！廖老大茶坊」，但眾人卻未評論到，是把該片段剪掉了嗎？話題引發討論，小吳也透過IG限時動態解釋了。

YouTuber「見習網美小吳」日前發布影片「【小吳】超敢講！！墊底的居然是"XX"...『珍珠奶茶盲測大挑戰』11間珍奶大亂鬥 （ft.舒森、常勇、佩諭）」，影片中共評比11家飲料品牌，依序有CoCo都可、五桐號、萬波島嶼紅茶、大苑子、50嵐、麻古茶坊、有飲Youin、鮮茶道、COMEBUY、清心福全、茶湯會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過影片曝光後，就有網友在Dcard上，以「小吳珍奶盲測把廖老大剪掉？」為題發文，提到影片最後明明有拍到「阿娘喂！廖老大茶坊」，但不知道是單純剪輯需求還是有不敢說的難處，竟然沒有評比到。還有另名網友也貼文，直呼珍奶評比明明有廖老大，為何只說11杯？是不敢評嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友好奇為何沒評比到「阿娘喂！廖老大茶坊」？（圖／翻攝自Dcard）

底下網友紛紛回應，「有可能礙於長度吧？或是當成背景布幕」、「我剛剛才看欸，完全沒看到廖老大」、「買了不評價很奇怪欸，如果不敢講這種測評還有可信度嗎」、「剛剛也看到一篇，不是12杯嗎？然後還清心故意重複」、「哈哈還超敢講，根本超不敢講」。但也有網友緩頰說道，「不是已經有人說這部主要評比奶精奶茶 ，但廖老大只有鮮奶茶，所以沒納入評比嗎」、「影片裡好像有說他們都買珍珠『奶茶』而不是珍珠『鮮奶茶』，剛剛去看菜單發現廖老大飲料店只有鮮奶茶沒有奶茶，也許是工作人員沒注意到買錯」。

事實上，小吳確實也在影片開頭就提到，這次評比全部都是「假奶」，「就是不是鮮奶的珍珠奶茶，全部都偏古早味」，而影片中的11杯都是傳統珍奶微糖、微冰。卡特也在一旁補充，就是使用「奶精」的奶茶。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳解釋。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

影片最後，卡特也有問這次評比為何沒有「可不可熟成紅茶？」小吳則再強調，「因為可不可只有鮮奶茶，因為我們要評比傳統奶茶」，而珍煮丹也是因為只有鮮奶，所以同樣未列入評比。

此外，也有網友在影片底下留言，「有人發現廖老大的身影嗎？怎麼被剪掉了～」小吳則回應，「因為那是鮮奶的，我們只是買來喝喝看！」小吳更在IG限時動態表示，「這是假奶影片，不是鮮奶，所以不能評，不用猜測～我們只是跟風買來喝一下而已呀，沒有什麼不敢講啊。既然你們想知道的話，回台北我再剪花絮給大家看～我很喜歡這支影片，有夠真實、有夠好看」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」　限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支免1元！細滑不卡牙縫好超值

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
胡錦濤「被離場」獨子胡海峰慘了　網揪2關鍵：已被習冷凍
隔2年飛日本！作家見東京1改變「感覺非常台灣」
1年內發生戰爭機率？　國安局3點分析：不排除「以戰逼統」
台南養護機構淪A片現場！　「女護師」幫尻槍直播慘了
北市最新民調！　黃珊珊跌最慘
快訊／Gino勁宥2度性侵女直播主　判刑4年10月定讞
長榮航空機票0元！　達人曝「飛這3地」最划算

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

百萬YTR評11家珍奶「跳過廖老大」挨酸　小吳解釋了：沒有不敢講

高中霸凌嗆「妓女」現在卻暈船　搭訕遭拒爆怒！妹子1招讓他社死

星宇航空「A350XWB飛行夾克」今開賣！每件3990元3通路可買

老婆1年買60件牛仔褲　夫見床上6袋戰利品傻眼：正常嗎？

全職媽媽「24小時1打2」尪分房睡　她無後援：隊友爽運動、聚會

壓車沒過！跑山哥「狠摔別人家女兒和貓」慘了　畫面被怒噴爆

鴻海與中大攜手　台灣業界首顆實驗低軌衛星「明年發射升空」

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

百萬YTR評11家珍奶「跳過廖老大」挨酸　小吳解釋了：沒有不敢講

高中霸凌嗆「妓女」現在卻暈船　搭訕遭拒爆怒！妹子1招讓他社死

星宇航空「A350XWB飛行夾克」今開賣！每件3990元3通路可買

老婆1年買60件牛仔褲　夫見床上6袋戰利品傻眼：正常嗎？

全職媽媽「24小時1打2」尪分房睡　她無後援：隊友爽運動、聚會

壓車沒過！跑山哥「狠摔別人家女兒和貓」慘了　畫面被怒噴爆

鴻海與中大攜手　台灣業界首顆實驗低軌衛星「明年發射升空」

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

美女主播「以為能躲過」！確診5症狀全出現　網憂：恐怖的開始

中共二十大落幕港股急殺750點！　失守16000點「創13年新低」

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

習近平野心大增！專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

吳嘉隆／習近平兩手策略　一手閉關鎖國一手武統台灣

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

韓國瑜譏諷愁眉苦臉　陳時中：顏值是天生的「笑容可能要多一點」

華航線上旅展25日開跑五「利」優惠　宿霧5675、沖繩7566驚喜價

女學生宿舍養小鬼詭異哭嚎　 鬼影突閃現！網友認為造假

生活熱門新聞

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

今晨18.5℃！　恐又有颱風變天時間曝

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

好市多加油站車潮曝！　盛況超像過年收費站

澎湖馬拉松補給站食材超邪惡　整盤龍蝦上桌

熟睡被偷畫臉譜妝 女起床怒瞪男友

陽明山火山地鳴！2年2次發出聲

流感季提早到　400萬人恐感染

更多熱門

相關新聞

被廖老大嫌「最難喝的飲料」開幕排爆！他讚好喝

被廖老大嫌「最難喝的飲料」開幕排爆！他讚好喝

曾被廖老大指名「最難喝的加盟店」也就是桃園觀音新生店，氣得加盟主決定退出加盟，怒砸招牌洩憤，甚至乾脆自創店名就叫「最難喝的飲料」，昨（22）日正式開幕，推出原茶系列「只要1元」的超佛優惠活動，限時2天，現場人潮擠爆，有網友喝完後大讚「好喝，真的差很多」。

唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅

唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅

「1個月不喝飲料」有差嗎？過來人曝優點

「1個月不喝飲料」有差嗎？過來人曝優點

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

「這1飲料」喝了消水腫、防感冒！醫點名4好處

「這1飲料」喝了消水腫、防感冒！醫點名4好處

關鍵字：

見習網美小吳飲料珍珠奶茶珍奶評比廖老大

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面