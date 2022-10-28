買1送1也救不回！撐2個月「廖老大加盟店10／31熄燈」老闆曝下一步

▲廖老大創立飲料店品牌後風波不斷。（圖／記者陳筱惠攝）



記者施怡妏／綜合報導

網紅廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，爆紅後吸引超多加盟主，全台一度達到513家分店，後來卻因為飲品的口感、品質而廣受議論，然而，「嘉義民族733店」老闆宣布，將於10月31日熄燈，經歷許多風波想極力挽救，但無奈能力有限，感謝熟客的支持，並透露下一步動向。

老闆昨（27）日在臉書粉專宣布，將於10月31日正式熄燈，僅撐2個月就宣布陣亡，感謝各位鄉親朋友的支持，開店至今品牌經歷很多風波，「小弟也盡力想要挽救，無奈還是能力有限」，也推薦大家可以到「嘉義吳鳳北路店」購買，「這位加盟主是和我一起在總公司上課的，也是很用心在經營」。

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老闆表示，熄燈不代表結束，也打算再試一次，「所以接下來會改成其他商品，目前還在規劃中」，等確定開幕日期後會再公布，「希望屆時還能繼續支持小弟，感謝各位，祝大家事事順心，身體健康平安」。

事實上，「嘉義民族733店」在10月初調整飲品價格，大杯調降10元拚了，最低一杯也只要15元，老闆透露，希望用更優惠的價格，讓大家可以暫時忘記品牌形象，此外，老闆也積極做活動，像是買2送1、限定飲品買1送1，以及1杯就可外送，無奈苦撐2個月仍無法挽救，宣布停止營業。

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