唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光

▲廖老大前加盟主自創「最難喝的飲料」，開幕現場曝光。（圖／網友陳銘祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

曾被廖老大指名「最難喝的加盟店」也就是桃園觀音新生店，如今老闆將錯就錯，乾脆自創店名就叫「最難喝的飲料」，並於今天正式開幕，現場人潮狀況曝光，有民眾爆買兩大袋，原來都是衝著1元手搖飲而來，買氣引發討論。

回顧這火熱事件，廖老大四處尋各分店挽回聲量時，發現有3家超難喝，第1家是桃園觀音新生店，廖老大直言「這家店就放給他爛、給他倒，我已經對他們提告了，要他們別再開」；第2家則是桃園中正店；最後1家為三重文化店。

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▲民眾衝著1元手搖飲而來。（圖／網友陳銘祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



而桃園觀音新生店短短開幕2個月後，最終在9月關門大吉，但老闆也靈機一動，決定把店名改為「最難喝的飲料」重新再出發，並於今天正式開幕，有民眾也拍下現場人潮狀況，可見門口不少民眾正在排隊，還有人一口氣爆買2大袋。

原來業者喊出本周末2天「原茶系列只要1元」的優惠活動，包括紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶、鐵觀茶，1人限購1杯，限量100杯售完為止。稍早店家也發文，100杯手搖飲完售，「沒喝到的嚐鮮客，明天還有100杯喔！」

▼業者日前退出加盟後，一度傳出被砸店消息。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

