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8人廟口私聊1hrs內容曝！陳其邁「夜襲」大林蒲　里長驚：攏無睡

▲陳其邁夜訪大林蒲里長，跟他們泡茶聊天 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲陳其邁夜訪大林蒲里長，跟他們泡茶聊天 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄大林煉油廠起火，讓高雄市長陳其邁超過20小時沒有睡，甚至在結束選舉行程之後，又再度不公開，臨時加碼行程前往大林蒲，同時跟當地里長討論遷村的議題，已經連8屆的老里長黃文裕看到陳其邁就問了，「你都沒睡覺，怎麼又跑來了」。

28日晚間，陳其邁在臉書發文同時po出照片表示，自己「今晚，我到大林蒲陪伴住戶們」。依照陳其邁公開的選舉或市政行程，根本沒有這一個。原定的行程有2個，最晚是8點半在鳳山自由路的張漢忠議員總部成立，預計是在晚間8點50分離開，也就是說他在結束選舉行程之後，就立刻直奔大林蒲跟7名當地里長在廟口泡茶聊天，連8屆的老里長黃文裕看到陳其邁出現，想都沒想就問「你都沒睡覺，還跑來幹什麼」？這句話反倒讓陳其邁有點尷尬：「沒啦！沒關係，你們卡重要」。

記者詢問幕僚，為何會臨時加碼行程？原來，陳其邁在下午前往中油大林廠查看，行程比較緊湊，所以沒有跟里長們繼續討論遷村的事情，他一直掛在心上，晚間才會跑來大林蒲，陪著7個里長來細談遷村的事情，里長向陳其邁建議關於遷村時，老人們的安置計畫，以及住宅建設等相關細節。

據知情人士透露，8個人就一邊泡茶、一邊討論，陳其邁也允諾會持續關注中油後續對於公安的處理情況，也會在積極處理遷村，不會讓居民們關切的遷村停擺，而8個人就這樣在廟口泡茶聊天，超過1個小時的時間才離開。

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