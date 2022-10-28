該還的旅行債總得還！高雄旅展狂吸人潮　日韓最低1萬999元起

▲「2022高雄巨蛋冬季旅展」即日起一連4天在高雄巨蛋登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

南臺灣冬季壓軸「2022高雄巨蛋冬季旅展」即日起一連4天在高雄巨蛋登場。隨著疫情趨緩，旅展已睽違2年未看到如此盛況，今(28日)上午就湧入大批人潮，不僅國內知名飯店祭出超狂住宿優惠、高CP值五星餐券也賣得嚇嚇叫；另外因國境解封，旅行社也鎖定自助旅行和被疫情打攪的蜜月族群，畢竟「該還的旅行債總得還」。

五福旅遊董事長特助林繼勝表示，國人最期待的還是日本旅遊，因此有冬季滑雪、泡溫泉行程，高雄出發都有最低第2人減3000元優惠，自由行部分更有最低1萬999元起；考量高雄航班相對少，因此旅展也提供桃園出發，甚至最低有第2人減8000元，代訂高鐵更享75折優惠。

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▲國境解封，民眾熱烈詢問出國優惠。（圖／記者許宥孺攝）

林繼勝指出，目前日本是最夯的出國首選，而韓國、東南亞也隨著國境開放，詢問度也越來越多，大多是親友、閨密，甚至是企業小團體等散客，出國時間多鎖定在寒假、明年春節；而團體旅行目前則是將目標放在明年，較有充裕時間安排休假出國。

▲睽違2年，高雄巨蛋冬季旅展已久未出現爆量人潮。（圖／記者許宥孺攝）

「其實歐洲團才是民眾最關注的。」林繼勝指出，近3年登記結婚的新人有40萬對，以往新人都會出國度蜜月，但受到疫情影響，只能委屈延期或改環島旅遊，隨著國境解封，不少新人也開始詢問歐洲團，像是匈牙利、義大利、法國等國家詢問度就非常高，五福旅遊為祝福新人，出示結婚登記證明，入住飯店再贈紅酒1瓶，歐洲團體旅遊最高第2人減1萬。

▲高雄承億酒店有全球唯一「高空懸挑透明無邊際泳池」，還可遠眺港灣超美日落。（圖／記者許宥孺攝）

承億酒店行銷副總黃知宥表示，酒店自今年9月開幕以來受到熱烈討論，此次旅展結合承億酒店和承億文旅，雙品牌聯手2晚原價4萬600元，下殺2.6折，只要8000元就能住到目前高雄最夯酒店。另外，環島的民眾也看過來，購買5張環島票券，只要9898元就能入住5間承億旅店雙人住宿券，也就是說每人1000元有找，想要入住日月潭無敵湖景飯店，也能加價使用。此次旅展目標販售1500組住宿券、1400組餐券，有望突破1500萬元營收。

▲高雄福華大飯店推出中餐廳聯合餐券，圖為江南春師傅片烤鴨。（圖／高雄福華大飯店提供）

高雄福華大飯店推出中餐廳聯合券，每套只要1299元，最低下殺53折優惠，四種不同風味的料理可選擇，Hovii Café精緻雙人套餐珍珠坊大蝦/港點雙人組合餐、江南春招牌一品明爐鴨、Smile One 精緻涮涮鍋雙人套餐，原價1540~2420元的美味料理，通通都可使用1299元的餐飲聯合券享用。喜歡品嘗多樣化料理的消費者還可以選擇「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」或是「HOVII好味獨享套餐」，每套5張2100元，也就是說每人只要420元。