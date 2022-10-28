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獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕曝　

▲高雄市長陳其邁在火警發生時，傾聽里長聲音後，里長牽著他的手 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在火警發生時，傾聽里長聲音後，里長牽著他的手 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中油大林煉油廠發生大火，造成高雄市民緊張，為了這一場火警，高雄市長陳其邁危機處理將近20小時都沒有闔眼，火警發生後的第一時間就立刻指揮救災，同時也趕往現場，也聆聽大林蒲居民的心聲，里長肯定陳其邁真的對高雄是「一生懸命」，而中油董事長李順欽會鞠躬道歉，就是因為陳其邁堅持要求下，他才親自南下高雄。

27日的晚間22點35分，中油大林煉油廠突然轟然一聲巨響，瞬間火勢竄燒，周邊居民都被這一聲給嚇壞，探頭一看就看到熊熊火勢，有人拿出手機錄下這一切傳到社群網站，不過同一時間結束選舉行程的陳其邁市長接獲通報，就在座車上指示高雄市政府相關局處首長動起來，所以副市長林欽榮、環保局長、消防局長以及警察局長都趕往了現場，同時要求「全力救災，並且要消防同仁注意安全」，因為這個時間點，引發爆炸的原因還未明朗。

▲高雄市長陳其邁在火警發生時，傾聽里長聲音後，里長牽著他的手 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁在火警發生時，趕時間還忘了帶自己的安全帽，臨時拿環保局長的帽子。（圖／高雄市政府提供）

火警發生後的15分鐘，陳其邁已經搭上車急速趕往大林蒲，到底有多匆忙，陳其邁連自己的安全帽也忘了帶，所以抵達現場之後，他頭戴環保局長的安全帽，眼尖的人都發現名字是「張瑞琿」，他快步的聽著簡報，同時跟當地前來關心的里長都站在一起，後來確定燃燒物質是氫，並非是具有毒性的氯化氫，這才讓陳其邁鬆了一口氣。

不過火勢雖然被控制，但是大林蒲居民的怒火卻熊熊燃燒，根據知情人士透露還原當下的情況，擔任陳其邁競選後援會的相關職務們的里長圍到身邊，紛紛向陳其邁告狀，陳其邁允諾隔天一定要求中油董事長要親自南下跟居民道歉，同時也對中油開罰，眼看陳其邁「緊緊緊」的態度，里長們牽著市長的手走了出來，陳其邁跟大家說：「請大家回去休息，我會等到火滅了再離開」，但是里長們說：「市長，我們陪你一起等」，這句話當場讓陳其邁十分感動。

▲▼快訊／中油董座道歉了！將為「大林煉油廠爆炸案」深切檢討。（圖／記者許展溢攝）

▲中油董座道歉了！將為「大林煉油廠爆炸案」深切檢討。（圖／記者許展溢攝）

▲▼大林廠氣爆嚇壞居民！陳其邁親率隊再視察公安，點名中油董座負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大林廠氣爆嚇壞居民！陳其邁28日再次親自率隊視察公安，點名中油董座負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對大林廠爆炸，陳其邁29日一早就指示市府相關局處全面進行公安檢查，並在下午1點15分，親自率市府副秘書長、勞工局、消防局、經發局、環保局、工務局等局處首長再赴現場視察公安檢查進度。陳其邁第一時間已要求中油董事長李順欽，必須在一周內提出事故調查報告，並就事故現場全面徹查，釐清事故發生原因，要求徹底檢討，加強落實公安工作。隨後中油董事長李順進在下午兩點半開記者會，當場鞠躬向居民們道歉「將深切檢討，也會做徹底檢討」。

對於大林蒲居民因為這次中油大林廠爆炸，他們的訴求再次被炸開，就是遷村。也讓對手柯志恩抓到機會攻擊，發出新聞質疑陳其邁說：「陳其邁市府對於遷村議題一再迴避，甚至還脫口說出『選後』會加速進行，簡直是拿民眾的性命在開玩笑。對於這個說法，讓陳其邁陣營覺得根本就是「斷章取義」。

還原陳其邁28日在高雄文藝獎頒獎典禮接受聯訪時的完整內容，他說：「我們已經開過3次的會議，都由我親自主持，3次會議有一些結論是涉及到預算，希望中央能再增加補助預算，所以在第3次結束後，跟中央的溝通也還在進行，所以等到選舉後就會加速整個遷村的腳步，大家都知道我們這個工作是持續在做，遷村也越來越有更高度的共識，尤其對於很多的包括農地，或者是漁民、拆遷補償，這部分都已經大幅度的增加，相信今年底跟明年初，這個進度就會很快的來加速腳步，大林蒲的居民也都知道我們在當地，除了說我們的里長，還有區長以及我們的遷村也都持續的在進行溝通，這個部分已經越來越多的有更高的共識，公安的議題更凸顯遷村的重要性，這個部分我們會加速遷村的腳步」。

中油大林煉油廠大火危機處理，知情人士透露陳其邁超過20小時沒有闔眼，都在處理後續相關問題，而當地里長看在心裡，也私下透露陳其邁第一時間趕到現場，跟大家站在一起直到火勢熄滅，真的是充分展現「一生懸命」的態度，對於高雄的愛，並非只是口號說說，而不是選舉期才來「關心」的。

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