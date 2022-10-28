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高中私裝基地台被投訴　拆完讓3千住戶斷訊！高雄教育局回應了　

▲私立大榮高中。（圖／翻攝自Google Map）

▲私立大榮高中。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市私立大榮高中被家長投訴，指校方在頂樓狀設基地台，恐危害學生健康。教育局調查，校方未經核准逕行出租校舍給電信業者，共架設18支基地台，已違反私立私立學校規定，要求校方限期內改善，校方也於21日進行拆除。

大榮高中2年前陸續於校舍頂樓裝設電信公司基地台，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信都有架設。不過近日有家長向教育局投訴，指校內裝設基地台，電磁波恐會危害小孩子的健康。

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▲電信業者出動行動基地車補強訊號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼電信業者出動行動基地車駐點補強訊號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲電信業者出動行動基地車補強訊號。（圖／記者許宥孺翻攝）

校方於21日進行拆除，不過附近居民卻發現訊號變弱，講電話時，收訊常會斷斷續續，也害3000多名住戶常無網路可用，導致電信公司必須派出行動基地車駐點補強訊號。

校方表示，為不讓家長擔心，校方決議拆除，雖然校內通訊上有影響，不過校方也沒有立場解決。

教育局表示，自今年8月起，陸續接獲民眾陳情及家長關心，反映大榮高中疑有架設基地台，教育局依權責啟動調查。

教育局指出，經查該校確實未經核准下，逕行出租校舍頂樓給電信業者架設基地台，共計18支，已明顯違反私立學校法規定，考量事證明確，且家長與學生對此存有疑義，依法要求學校改善。

教育局表示，經限期改善後，大榮高中回覆，將於期限內改善完成，以確保學校教學環境安全。

▼電信業者出動行動基地車駐點補強訊號，不過訊號仍不佳。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲電信業者出動行動基地車補強訊號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲電信業者出動行動基地車補強訊號。（圖／記者許宥孺翻攝）

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