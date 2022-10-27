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獨／台東強震留陰影！男醫隨身帶房地契、存摺　她住9樓不敢回家

▲▼花蓮玉里超商拆除狀況。（圖／記者蕭可正攝）

▲花蓮玉里超商倒塌，一度有4人受困。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

台東上月發生強震，隔日更發生多起有感地震，全台都有感，讓不少民眾留下恐怖陰影。有精神科醫師發現，近日診間有多起地震恐慌個案，有民眾變得敏感、精神恍惚，害怕地震隨時都會來；還有人住高樓就覺得天搖地晃，最後更不敢回家；甚至還聽聞，有位男醫師更是整天抱著房地契、存摺，深怕財產一夕都沒了。

918強震重創花東地區，造成玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等多處路段隆起、坍塌，更發生民房倒塌、橋墩受損。不只花東傳災情，許多大樓電梯也受影響，造成多起民眾受困電梯事故，讓消防人員疲於奔命；大賣場、超市也遭殃，商品掉在地上還算小事，玻璃瓶罐摔碎一地才是慘不忍睹。

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▲玉里名店「馬蓋先玉里麵」今重新開張，但店內許多瓷器因地震而摔毀。（圖／記者游宗樺攝）

▲玉里名店許多瓷器因地震而摔毀。（圖／ETtoday資料照）

連日多起有感地震讓民眾心好慌，只要有點風吹草動，就覺得整個人晃到不行。大同醫院精神科醫師林柏成表示，近日診間有多起個案，都是因為上月地震頻繁，心理壓力上升而影響到生活品質。

其中一名女子到院時表示，她住家位在9樓，地震當時，家中物品掉落、碎裂，她當時真的嚇壞了，沒想到地震過後，情緒容易變得緊張，只要人在高樓就覺得天搖地晃，彷彿隨時都覺得在地震，也會因此出現手抖、心悸，晚上睡覺容易驚醒，甚至最後都不敢回家，家人覺得她過度反應，她只好來求助醫師，這是過去沒有過的狀況。

▲大同醫院精神科醫師林柏成。（圖／記者許宥孺攝）

▲大同醫院精神科醫師林柏成。（圖／記者許宥孺攝）

林柏成指出，還有一名女子，對於過去921大地震有不好的經驗，因此對地震特別敏感、易焦慮緊張，只要有點風吹草動，就覺得地震又來了。這是因為個案過往對嚴重災難的經驗，導致面對同樣外部刺激，會誘發嚴重焦慮感。

他還聽聞，有位男醫師覺得焦慮，嚇到晚上睡不著、精神恍惚，甚至隨身帶著房地契、汽車行照、存摺、印章、護照、現金，深怕地震家毀人亡，畢生積蓄就沒了。

▲▼高雄發生21件受困案件，警消趕往救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄發生有感地震，多處大樓發生受困案件，警消疲於奔命。（圖／記者許宥孺翻攝）

林柏成表示，這幾起個案就醫後，已慢慢回歸正常生活。他強調，面對焦慮時，可以採用「腹式呼吸」來放鬆；或是使用「蘇格拉底式問句」，試問自己「到底在害怕什麼？」、「真的在地震嗎？」、「其他人怎麼沒有害怕？」藉著這種提問，提醒自己ˊ無須過度反應。

▲▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（資料圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▲▼花蓮玉里春日國小倒塌。（圖／記者林振民攝）

▲花蓮玉里春日國小倒塌。（圖／記者林振民攝）

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