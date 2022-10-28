3文物毀損！吳密察認「故宮文物保存跟不上時代」　提3項改善計畫

▲故宮院長吳密察。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡玟君／台北報導

故宮3件明清時代典藏瓷器驚傳毀損，故宮院長吳密察今（28日）親上火線說明，除嚴正澄清絕無隱匿情事，並公開說明3件瓷器毀損實際情況。但吳密察也坦言，故宮文物保存方式已跟不上時代，從去年起就有展開3個面向的「瓷器庫房改善計畫」，目前已有全新的電腦典藏系統在內部試營運，未來就可利用電子化方式檢視過去幾十年每一件文物變動情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲此次毀損的3件瓷器文物，從左至右分別為「清乾隆青花花卉盤」、「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」。（圖／故宮提供）

此次毀損的3件典藏瓷器分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」，前兩件分別是在2021年2月3日和今年4月7日打開文物包裹時發現破損；今年5月19日工作人員在整理文物時，由於疏失導致第3件「清乾隆青花花卉盤」從工作台摔落地面破損，當時皆依照程序通報至吳密察處。

▲故宮博物院。（圖／記者姜國輝攝）

吳密察指出，在去年第一次發生瓷器毀損後，就開始討論進行「瓷器庫房改善計畫」，總共可分為3個面向。第一為積極改善電腦資訊管理系統，吳密察表示，以前都是採人工、紙本方式處理，未來將改用電腦系統管理文物提取和檢視與紀錄文物狀態，以後有任何變動或移動都會留下紀錄，目前該電子系統已經在內部試營運，未來正式上線後，就可以檢視過去文物變動狀況，和之前是否發生過文物毀損情形。

其次，內部也發現故宮庫房、環境、文物整理作業都必須改善，因此和同仁進行專業討論後，將把工作空間清理的讓他們能比較合理且有效安全的作業，讓人員工作流程能更加流暢。

此外，瓷器文物保存也擬朝向「改箱為櫃」方式進行。吳密察表示，傳統保存方式是將數件瓷器放入箱中，在瓷器空隙之間塞入稻草，讓瓷器不會移動碰撞，文物到台灣後將稻草改為木絲，近代則改成棉花，並將棉花包成小棉被方式塞在瓷器間的空隙中，但仍有可能因為在移動時造成碰撞。

他認為未來瓷器應該改成一件一箱，並在盒子裡用緩衝材，讓文物能安穩的放在緩衝材上面，這樣就沒有碰撞問題，並能降低文物碰撞造成的傷害，因此也將「改箱為櫃」列入改善計畫當中。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！