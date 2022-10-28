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5歲兒遭教保員虐待　媽曝入殮照「死不瞑目」！氣炸公開官員對話

記者施怡妏／綜合報導

桃園市一家專門照顧2-6歲身心障礙兒童的「私立寶貝潛能發展中心」驚爆教保員照顧不當，1名5歲幼童遭虐待死亡，媽媽今日貼出兒子入殮前照片，並公開與桃園市政府官員的對話，怎料官員竟指責家長「你們都沒想到別人，都只想到你自己」，讓原PO超傻眼，「我兒子退冰解剖，眼睛都驗到凹陷了，死不瞑目啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲媽心碎貼出兒子入殮前照片。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

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小傑（化名）媽媽今日在臉書「爆廢公社公開版」發文，上傳與官員對話的影片，官員在影片中說道「你也不能這樣逼我們公務員」，甚至還指責家長，「你們都沒想到別人，都只想到你自己」。她氣炸貼出兒子入殮前照片，心碎寫道「我們的確沒有在你的身障圈高位，不懂你的高度，但你也沒有經歷過孩子解剖、白髮人送黑髮人的悲哀」。

小傑媽媽看著孩子的模樣心痛表示，「你說我們被害家屬只想到自己，你看看照片我兒子退冰解剖，眼睛都驗到凹陷了，死不瞑目啊，衣服也剪開了，內臟都被挖出來，頭顱分兩半，你怎麼可以這麼狠心跟我說，我只有想到我們自己？」

▲▼桃園市社會局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市社會局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧整起事件，今年1月26日，患有自閉症的5歲男童小傑母親前往機構接小孩時，發現兒子身體不適，趕緊把他送醫，經急救後隔天早上突宣告不治。

為了釐清事實，小傑父母前往機構調閱監視器，卻發現小傑1月12日曾被綁在椅子上限制自由、25日臉部朝下被拖拉、26日遭暴力餵飯，喉頭被貼上膠帶，小傑一度倒地呼救長達20分鐘，卻都無人理會，2月7日以前，機構完全不聞不問、置身事外。

桃園市社會局身心障礙福利科李淑香科長表示，3名教保員沈子蘋、陳秋蘭、陶氏海燕因對身心障礙兒童有不正當行為，違反兒少法、身心障礙者權益保障法，分別在今年4月、9月以兒權法第97條規定裁處6萬元，並公布其姓名，同時對機構裁處6萬元及18萬元罰鍰，令其限期改善。

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