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社會 社會焦點 保障人權

新北騎士拒攔查逆向衝！撞斷警員手指連犯5法　被逮下場曝

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋警方27日下午2點多，在大漢橋下機車道執行路檢勤務，一名騎士經過竟逆向迴轉往新莊方向逃跑，警方見狀立即追捕，騎士再從分隔島空隙進入快車道往板橋方向，於下橋處撞斷攔截警員的手指，沿民生路往中和方向逃逸。後來警方循線在永和河濱公園逮人，騎士說完逃跑理由讓眾人傻眼。

▲▼騎士衝撞警方。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲熱心騎士嘗試跟警方一起攔車，但楊男仍加速衝撞，警員手指瞬間骨裂。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，50歲楊男騎車快道路檢點，突然心虛迴轉逃逸，警方借車逆向追上去，1名無辜騎士看到警方迎面而來因此急煞，不料被後方機車撞倒，但此時警員顧不了那麼多，只能繼續趕路追楊男。

後來楊男於大漢橋快車道下橋處衝撞洪姓警員（導致洪員左手指骨裂、手肘及手腕挫傷血腫，所幸就醫後無大礙），並沿民生路往中和方向逃逸。警方擴大調閱監視器影像，於當天傍晚5點多在永和區中正橋下河濱公園發現楊男的機車，立即派員前往追緝。

▲▼騎士衝撞警方。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警方追車，一名騎士見狀急煞，後方車輛未保持安全距離直接撞上，此時楊男跨越分隔島進入快車道。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騎士衝撞警方。（圖／記者陳雕文翻攝）

員警在公園附近的土地公廟發現楊男，並立即將其逮捕，問他為何要逃？楊男解釋，因為一個詐欺案件被警方通知到案說明，但他一直沒有現身，因此看到警方的路檢點時，以為自己被通緝了才想趕快跑。警方聽完理由都傻眼了。訊後依妨害公務及公共危險罪嫌移請新北檢偵辦。

而楊男的行為還違反道路交通管理處罰條例第45條1項13款「未依規定於車道內行駛」開罰600元，還有第43條1項1款「危險駕車」可罰1萬2千元。以及第45條1項1款「逆向行駛」可罰900元，總共1萬3千500元罰鍰。此外，楊男還要面對2名無辜撞車的騎士求償。

▼洪姓警員受傷送醫，治療後無大礙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼受傷洪姓警員。（圖／記者陳雕文翻攝）

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