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奈格最新路徑西偏了！颱風假機率曝　「雨彈連轟4地」

▲▼奈格颱風10/28下午2時最新位置。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/28下午2時最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風路徑出現變化，氣象局表示，奈格颱風下午路徑更為偏西，依照官方預測路徑，偏向南海機率大，約有7成，應不會發海警，更沒有陸警機率；不過周日(10/30)晚間到下周三(11/2)北部、東半部、恆春半島有局部大雨，下周一東北部更有局部豪雨。

氣象局預報員林定宜表示，奈格颱風下午最新路徑比上午偏西，往南海機會大，依照下午官方預測路徑來看，不會發海警，不過後面路徑還有很大不確定性。

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林定宜說明，奈格颱風預計今晚到明天清晨有機會增強轉為中度颱風，預測認為奈格偏向南海機機會大，約有7成，也有3成機會偏向巴士海峽，不過下午官方這一報已經調整，根據最新西偏路徑，奈格颱風將不會發海警，更沒有機警機率，颱風假機率也下降。

▲▼奈格颱風10/28下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/28下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

根據氣象局預測，下周日晚至下周三(10/30~11/2)受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣有局部大雨，林定宜表示，根據最新預報顯示，除上列3地有局部大雨外，下週一(10/31)東北部包括宜蘭、花蓮等地會有局部豪雨。

此外，下周五(11/4)將再迎下一波東北季風，迎風面包括北部和東北部將有降雨，北部低溫將下探21度，中南部22度到23度，日夜溫差大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，奈格後期變數大，高壓成關鍵。目前副高呈現東西帶狀，就像一道牆壁擋著，奈格只能偏西移動，穩定前進菲律賓。明天起高壓開始減弱、斷開，分裂變形成東、西兩環，在南海北部、台灣這一帶形成弱點(鞍型場)。

▲▼奈格颱風10/28下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/28下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，奈格週日(10/30)穿越菲律賓進入南海後，便夾在兩個高壓的中間，卡弱點區，因無明確導引氣流，只能往北慢慢飄、慢慢走，這時候就是關鍵期了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」點出觀察重點，若東側高壓型態調整，開始低緯西伸，幅度越明顯，就會把奈格繼續往北頂，而更靠近台灣；如果低緯西伸幅度小，奈格就會繼續卡著慢慢走，直到西環接手折向中國，或等待東北季風下來被摧毀。還要另外考慮奈格自己的強度，北方槽線系統活躍狀況。

該粉專指出，奈格颱風預計明天周六(10/29)抵達菲律賓時，外圍水氣就會開始北上，配合東北季風，北部、東部雨勢增加，尤其山區因為容易有持續性的大雨，到了周日，颱風水氣更多，降雨的情形還會更明顯。

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關鍵字：

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