謝國樑控他後援會「滿滿黑道」　蔡適應競辦：會員自發組成未干涉

▲基隆市長候選人蔡適應。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團28日上午召開記者會，指出民進黨基隆市長候選人蔡適應，遭指控疑似在其暖暖後援會中有人涉及賄選，且團隊中滿滿都是黑道。對此，競選辦公室則回應，後援會成立、運作都是會員自主，競選總部從未干涉。

國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，本周三在國民黨行動中常會時，競選團隊揭發民進黨基隆市長候選人蔡適應，疑似以現金賄選之情事，蒐集相關完整事證後，委請律師向基隆地檢署告發，期盼檢調能夠公平、公正，本著勿枉勿縱原則，將目無法紀、以現金買票的蔡適應競選團隊成員，繩之以法。

對此，蔡適應競選總部發言人沈詠珮回應，有關後援會的成立跟組成，都是由會員及會長自發性組成，蔡適應競選總部從頭到尾沒有干涉相關運作。

謝國樑批評，不僅在後援會，蔡適應服務團隊助理陳先生，是天道盟太陽會重要成員，今年7月間向建商恐嚇3000萬元後，遭警方逮捕移送偵辦，陳擔任蔡適應辦公室助理證，直接證明與蔡適應的關係。這些都是很直接、真實的證據，指控蔡適應後援會具有黑道背景絕非子虛烏有，未來也會對蔡適應的指控，也會採取法律行動反控誣告。

沈詠珮說，至於謝所說的一位陳先生，2017年就已經離開蔡適應辦公室，據他們了解，謝國樑還去參加他的獅子會更他稱兄道弟，謝國樑實在不用為了選舉，這樣「人前手牽手、人後放毒手」。

沈詠珮表示，謝所指的這一筆政治獻金，他們已經說明過很多次，從頭到尾蔡適應都沒有參與，如果他真的有疑慮請他去問相關的當事人。