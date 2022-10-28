兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

▲廣西南寧市前市長黃方方。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

中共20大結束後，中央人事大致底定，地方持續查處貪腐官員。廣西及貴州連續2日通報南寧和貴陽前市長黃方方，劉文新涉違紀違法，正接受紀律審查和調查監督，這也呼應了在20大後，中共中央紀委國監委宣傳部長王建新對外界宣示的，「全面從嚴治黨必須始終堅持嚴的基調。」

▲貴州貴陽前市長劉文新。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，廣西壯族自治區發改委原黨組書記、主任黃方方，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。今年64歲的黃方方曾任廣西首府南寧市市長三年，後調任自治區發改委，退休後被查。

此外，貴州政法委原副書記劉文新涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。現年55歲的劉文新曾任貴州省會貴陽市市長三年多，2017年8月調任黔西南州委書記，2022年3月調任貴州省委政法委，履新半年多就落馬。

曾擔任南寧市長的黃方方於2008年就職，他在就職演說上提到，「在今後的工作中要忠實履行職責，做到執政為民，強化服務意識，堅持清正廉潔，堂堂正正做人，踏踏實實辦事，清清白白從政，乾乾淨淨的為國家和為人民工作，真心實意當好南寧六百七十多萬人民的公僕。」

黃方方轉任發改委主任級黨組書記後，與被查的「大老虎」、前廣西壯族自治區副主席劉宏武共事，疑似有貪腐行為糾葛，因而在退休後被查。

至於前貴陽市市長劉文新則是在2022年3月出任貴州政法委書記，負責該省紀律督察及政法系統的紀律監察重擔，不過，劉文新在10月14日被貴州人大罷免其職務，終止代表資格，經過兩週，當地紀監委也發出通報指，劉文新涉嚴重違紀違法遭查。