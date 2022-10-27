　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賤賣補助款　10名前後任議員判刑定讞將陸續發監

▲▼涉浮報助理費，新北市6連霸議員高敏慧被聲押禁見 。（圖／翻攝自Facebook／高敏慧）

▲犯下賤賣補助款案，新北市議員高敏慧等人遭判刑定讞 。（圖／翻攝自Facebook／高敏慧）

記者吳銘峯／台北報導

前台北縣議員高敏慧、吳天麟等10人，在18年前將補助款以三成不等的價格，賤賣給廠商，藉此詐領政府補助款。最高法院27日維持高等法院更審見解，將10人分別判刑2年至6年5月不等刑期定讞，均有褫奪公權，檢方也同時啟動防逃機制。

這次遭判刑定讞的議員，包含高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華等人，其中有多人均為現任議員，在這次判刑定讞後，立即被褫奪公權，為選戰投入變數。另外本案中更一審還有一名前議員朱佩瑛，她更一審遭判刑2年並獲得緩刑3年，未經上訴，已經先行定讞。

本案判決指出，台北縣議員補助款的目的在於透過議員的建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。而遭起訴的議員們，在2000年至2004年間，以簽立空白補助款用牋、或市民代表建議書的方式，將補助款額度以3成不等的代價，販售給廠商。至於廠商則提供不實發票、單據，藉以核銷單據。

全案爆發後，歷經17年審理，高院更一審於去年將眾人判刑，其中高敏慧、楊寶猜、王淑惠均判刑5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月，何淑峯、呂世喜、宋進財3人均為4年、金中玉3年10月、徐陳麗華4年10月。另外廠商也遭判2年5月，並追繳犯罪所得2377萬餘元，廠商經營的公司也須追繳犯罪所得197萬餘元。全案再經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
周末後恐「海陸警連發」　1前提有望放颱風假！
世紀同台！羅志祥鬆口認演唱會「確定邀她當嘉賓」：太久沒見面
快訊／國巨子公司併購爆內線　創投聞人1家3口全被約談
快訊／團團有救了！　大陸專家有望來台治療
TOYOTA Corolla Cross台灣首撞測試！　結果
快訊／颱風要來了！　「桃園萬聖城」開幕宣布延期
快訊／駕駛座扁掉！　男「頭部爆血」卡車內死亡
快訊／16:32地震！　台中、彰化有感
前主播癌逝！10大危險因子曝　醫示警「3狀況」千萬別拖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用心肅毒獲關務署信任　警專責跨國郵包緝毒破案率近8成

快訊／國巨子公司併購爆內線　創投聞人邱羅火1家3口全被約談

台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援！命大僅輕傷

毆打性侵前女友！恐怖男瞎掰「床頭吵床尾和」下場曝

高雄小貨車追撞聯結車！駕駛「頭部爆血」卡車內　送醫搶救不治

竹縣大享容器潤滑油溢出起火　居民罵爆！環保局要求限期改善

賣場安管機房硬上實習生！沙拉脫洗下體　自認貼心：有鋪紙板

「新北警婦幼奧斯卡獎」今登場　謝沛恩當嘉賓說故事驚豔全場

打臉內政部！限期婦聯會轉為政黨　法院撤銷處分：侵犯結社自由

開葬儀社塔藍班免費！林智堅論文引綠粉出征　蘇宏達怕爆結局曝

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

用心肅毒獲關務署信任　警專責跨國郵包緝毒破案率近8成

快訊／國巨子公司併購爆內線　創投聞人邱羅火1家3口全被約談

台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援！命大僅輕傷

毆打性侵前女友！恐怖男瞎掰「床頭吵床尾和」下場曝

高雄小貨車追撞聯結車！駕駛「頭部爆血」卡車內　送醫搶救不治

竹縣大享容器潤滑油溢出起火　居民罵爆！環保局要求限期改善

賣場安管機房硬上實習生！沙拉脫洗下體　自認貼心：有鋪紙板

「新北警婦幼奧斯卡獎」今登場　謝沛恩當嘉賓說故事驚豔全場

打臉內政部！限期婦聯會轉為政黨　法院撤銷處分：侵犯結社自由

開葬儀社塔藍班免費！林智堅論文引綠粉出征　蘇宏達怕爆結局曝

她抬頭驚見「老人倒掛14樓窗外」痛苦呻吟！　驚現畫面曝光

足球砸死人！中學球賽裁判「離奇爆頭」　腦出血不治身亡

老公1年給家用13K！夏天「禁止全家吹冷氣」妻崩潰提告：太小氣了

新北第5選區／「瓊瑤女星」幫站台！　現身市場陪葉元之拜票

Angelababy空空賞！身體搓澡也搓不出死皮的「白皙秘訣」在此

練台生發公開信批台開坑殺股東　嗆「下市動機令人懷疑」

先探／台股登月計畫

周末後恐「海陸警連發」　1前提有望放颱風假！2路徑都躲不過暴雨

脹氣必按「穴位」清單一次看！　醫激推：4種脹氣都有用

樂天桃猿霸到總冠軍　貼圖下載集氣總冠軍

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

國3南新竹寶山段持續封閉！現場慘況曝光

神岡桶屍案／女租客是酒店妹　冷靜問訊警方也訝異

即／夫妻入住摩鐵未退房　2人失意識急送醫

賣特製家鄉味賺錢遭遣返　女移工哭求這件事

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

更多熱門

相關新聞

紀岳良／名存實亡的正當防衛

紀岳良／名存實亡的正當防衛

台灣司法向來對被害人主張「正當防衛」這件事非常嚴格，要成立這樣的抗辯是困難的，因此反告被害人傷害罪，通常就能有效給予被害人壓力，進而逼迫被害人降低索賠金額或相互撤告。

普悠瑪出軌案　高院：司機關ATP又超速釀災

普悠瑪出軌案　高院：司機關ATP又超速釀災

情侶被迷昏女方遭性侵　判刑定讞

情侶被迷昏女方遭性侵　判刑定讞

懷疑女友偷吃　油漆工利剪刺頸奪命

懷疑女友偷吃　油漆工利剪刺頸奪命

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

關鍵字：

法律人權高敏慧吳天麟三審詐領補助款貪污定讞最高法院

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面