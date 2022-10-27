賤賣補助款　10名前後任議員判刑定讞將陸續發監

▲犯下賤賣補助款案，新北市議員高敏慧等人遭判刑定讞 。（圖／翻攝自Facebook／高敏慧）

記者吳銘峯／台北報導

前台北縣議員高敏慧、吳天麟等10人，在18年前將補助款以三成不等的價格，賤賣給廠商，藉此詐領政府補助款。最高法院27日維持高等法院更審見解，將10人分別判刑2年至6年5月不等刑期定讞，均有褫奪公權，檢方也同時啟動防逃機制。

這次遭判刑定讞的議員，包含高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華等人，其中有多人均為現任議員，在這次判刑定讞後，立即被褫奪公權，為選戰投入變數。另外本案中更一審還有一名前議員朱佩瑛，她更一審遭判刑2年並獲得緩刑3年，未經上訴，已經先行定讞。

本案判決指出，台北縣議員補助款的目的在於透過議員的建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。而遭起訴的議員們，在2000年至2004年間，以簽立空白補助款用牋、或市民代表建議書的方式，將補助款額度以3成不等的代價，販售給廠商。至於廠商則提供不實發票、單據，藉以核銷單據。

全案爆發後，歷經17年審理，高院更一審於去年將眾人判刑，其中高敏慧、楊寶猜、王淑惠均判刑5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月，何淑峯、呂世喜、宋進財3人均為4年、金中玉3年10月、徐陳麗華4年10月。另外廠商也遭判2年5月，並追繳犯罪所得2377萬餘元，廠商經營的公司也須追繳犯罪所得197萬餘元。全案再經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。