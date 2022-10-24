　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

投7票抱回2千！「百里侯」首周得獎出爐　再抽三星旗艦機

活動小組／綜合報導

「百里侯集氣應援」活動第一周「周周抽」得獎名單出爐！共有116位幸運得獎者抱回獎項。

有人使用東森幣換票狂投兩百多票，票海戰術奏效，贏回1,000元東森購物網提貨券；也有人超級幸運，只投7票就抽中2,000元郵政禮券！

得獎名單請點我查看

[廣告]請繼續往下閱讀...

周大獎「Essenza Mini咖啡機＋Aeroccino3奶泡機」「Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器」也各抽出一名得獎者。多數得獎者投票天數都達四天以上，投越多票機會愈多！沒中獎的朋友也別灰心，11/30還會加開「加碼神預測」獎項，快從今天就開始投票應援、累積中獎機會吧！  

 ▲「百里侯集氣應援」活動。（圖／活動小組）

「百里侯集氣應援」活動從即日起至11/11止，打開ETtoday新聞雲App進入本活動頁，投票為支持的候選人應援，400多件好禮等你抽！

▲「百里侯集氣應援」活動。（圖／活動小組）

活動期間好禮不間斷，【周周抽】 Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券...等好禮

如投票應援的候選人當選，最終還有【加碼神預測】再抽 Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎，快用你寶貴的一票、天天力挺最愛的候選人！

「百里侯集氣應援」活動共有22個選區應援頁面，每人每日可獲得5張免費票，每日一縣市只能投一位，且不可重複投給同一位候選人；另可用10點「東森幣」兌換1張投票券，兌換的券投票沒有使用限制。

▲「百里侯集氣應援」活動免費票使用方式。（圖／活動小組）

【百里侯集氣應援】活動資訊
● 活動期間：2022年10月17日10:00起至2022年11月11日23:59止。
● 投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員即可投票。
● 投票辦法：
A.免費票：每日可獲得5張，單日最多可投5個選區的 1 位候選人。隔日重置票數，但僅限當天使用，無法隔日累積使用。
B.東森幣票：每日可使用「東森幣」額外增加投票券（10點東森幣可換1張投票券）。東森幣兌換的票無使用上限，所有縣市、所有候選人選項都可以投。

● 活動抽獎：
【周周抽】
1. 東購提貨券1,000元，每周3名。
2. 全家中杯美式咖啡，每周100名。
3. ETtoday折疊文具盒（便利貼），每周10名。
4. Nespresso 膠囊咖啡機&奶泡機組合，每周1名。
5. Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器，每周1名。
6. 郵政禮券2000元，每周1名。

▲「百里侯集氣應援」活動周周抽好禮。（圖／活動小組）

【加碼神預測】
1. Samsung Galaxy S22 Ultra，1名。
2. Samsung Galaxy Watch4，1名。
3. Samsung 移動固態硬碟T7，1名。
4. Dyson Supersonic吹風機HD08（銀銅色），1名。
5. OSIM 智能腿樂樂2，1名。

▲「百里侯集氣應援」活動加碼神預測好禮。（圖／活動小組）

● 得獎公告：本活動於每周二晚間6點前公布得獎名單，加碼獎則於11月30日公布。活動小組將以E-mail通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。若逾期未回覆得獎通知，視同自動放棄中獎權益。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
日圓太便宜！他搶換千萬現金入境　結果慘了
快訊／新北死亡車禍！單車女遭砂石車輾斃
雨神又要來了！　颱風「奈格」生成時間曝
巨乳女模術後搭機「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出
投7票就中2000元大獎！　首周得獎名單出爐
馬國女大生告別式　父淚別愛女：對不起，爸媽沒保護好妳
快訊／國泰世華要收掉KOKO App！　50次免費轉帳沒了？
胡錦濤翻閱文件疑為導火線　外媒拍到他離席前「關鍵畫面」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

生意下滑！女友穿黑絲「制服誘惑攬客」漲3成　他氣炸…網敲碗地址

最美落羽松在成美！單女免費單男抽彩蛋　1111光棍節助脫單

萬聖「搞怪包」咬下爆餡！南瓜幽靈藏奶黃、芋頭餡　不到30元開吃

母胎單身21年！男「破處之戰」被OO到哭　女友太瘋狂嚇壞他

吃鍋不該出現的食材？　「這1樣」遭一眾轟慘了：直接倒廚餘！

新北第6選區／陸續選好日子成立競總！候選人積極曝服務決心

畜衛所狂犬病檢測取得日本認可　簡化犬貓輸日程序

林志玲爸爸來了！高雄市銀髮族協會開大會　神秘嘉賓很大咖

雨神週末又來！颱風「奈格」生成時間曝　週五挾雨彈襲北台

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

法師朋友敲鈸祝賀生日快樂　壽星一臉悲傷網笑：好沉重

酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

生意下滑！女友穿黑絲「制服誘惑攬客」漲3成　他氣炸…網敲碗地址

最美落羽松在成美！單女免費單男抽彩蛋　1111光棍節助脫單

萬聖「搞怪包」咬下爆餡！南瓜幽靈藏奶黃、芋頭餡　不到30元開吃

母胎單身21年！男「破處之戰」被OO到哭　女友太瘋狂嚇壞他

吃鍋不該出現的食材？　「這1樣」遭一眾轟慘了：直接倒廚餘！

新北第6選區／陸續選好日子成立競總！候選人積極曝服務決心

畜衛所狂犬病檢測取得日本認可　簡化犬貓輸日程序

林志玲爸爸來了！高雄市銀髮族協會開大會　神秘嘉賓很大咖

雨神週末又來！颱風「奈格」生成時間曝　週五挾雨彈襲北台

酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

統一發票中獎先別笑　國稅局：11種狀況不能領

巨蟒吞下雞「肚子腫一圈」現身金門　勇男2度抓到牠驚：長大50cm

【廣編】歡歌APP年代歌謠祭登場！李芷婷想當「選秀節目導師」遭素人嗆聲PK飆高音

吃藥醒來側乳被黏貼布！女病患看完「愛心紙條」發毛急報警

豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生

俄稱烏克蘭欲用髒彈！　美法英聯合聲明駁斥：別藉此升高衝突

王維中季後賽角色未定　葉總分析戰局：前2場一定要贏

快訊／新北樹林死亡車禍！單車女遭砂石車輾斃　丈夫全程目睹崩潰

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

生活熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

確診者7天後快篩陰「免自主管理」　同住者全改0+7

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

最新防疫「4大鬆綁措施」懶人包！

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

隔2年飛日本！作家發現「1改變」

好市多1權益還能用！會員驚喜：差點忘記

好市多加油站車潮曝！　盛況超像過年收費站

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

更多熱門

相關新聞

就是要超車台積電！　韓媒曝三星將擴大成熟和特殊製程產能

就是要超車台積電！　韓媒曝三星將擴大成熟和特殊製程產能

為了超越台積電，韓國三星將調整戰略方向，擴大投資傳統和特殊製程，根據分析人士指出，成熟和特殊製程市場一直由世界第一的台積電主導，三星這樣做是為了在吸引客戶，縮小在相關領域與台積電的市佔率差距。

炒中對台資訊戰　對台民主的輕蔑

炒中對台資訊戰　對台民主的輕蔑

確診者不能投票　蘇清泉提解套辦法

確診者不能投票　蘇清泉提解套辦法

批確診不能投票　蘇益仁喊話新冠快降級

批確診不能投票　蘇益仁喊話新冠快降級

周春米：高鐵屏東站動工！對手說話了

周春米：高鐵屏東站動工！對手說話了

關鍵字：

選舉九合一選舉百里侯三星samsungNespressoNespresso咖啡機Tokuyo眼部按摩機DysonDyson吹風機OSIM三星手機三星手錶市長縣長投票抽獎

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

金鐘獎收視出爐！

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面