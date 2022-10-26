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民進黨台南市黨部最新民調　54.4％民眾希望黃偉哲連任市長

▲民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長，僅有17.3％的民眾希望謝龍介擔任台南市市長，而針對黃偉哲就任以來的表現，則有65.4％的民眾滿意度。

▲民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，這份民調是委託趨勢針對設籍在台南市、且年滿20歲的一般民眾對5位候選人的選情進行電話調查隨機抽樣，訪問日期為10/14-10/15，總話數1070有效樣本，抽樣誤差在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.00個百分點之內。潘新傳說，網路民調的變數及誤差值太大，無法精確表現出真正的選情狀態及受訪者的背景，因此不針對媒體網路民調的結果進行評論。

▲民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對5位市長候選人的看好度，有69.9％的民眾看好黃偉哲連任台南市長、10.7％的民眾看好謝龍介、0.2％看好許忠信、1.0％看好林義豐、0.2％看好吳炳輝、18.0％的民眾未表態。

▲民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

支持18歲公民權的修憲，將選舉投票的年齡從20歲調降至18歲的支持59.8％、不支持的僅佔29.6％。而針對年底的議員選舉，支持民進黨籍議員的有41.4％ 國民黨14.9％ 台灣民眾黨5.8％ 時代力量3.3％。

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